精測：營運步入淡季 2026年審慎樂觀目標雙位數成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

精測（6510）29日召開營運說明會，由總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷年第4季與首季都是公司相對較淡的季節，預期今年第4季仍會比第3季向下調整，明年第1季和今年第4季差不多，歷年第4季與第1季都是淡季，不過預期明年動能第2季以後增強，2026年審慎樂觀目標雙位數成長，並正面看待MEMS探針卡成長動能。

此外，精測指出，展望人工智慧（AI）應用需求持續升溫與手機市場暢旺的雙重驅動，2025年第3季探針卡需求顯著提升，帶動該季營收達年度新高，較去年同期成長35%，中華精測持續深化的技術布局，為未來成長奠定堅實基礎。

根據 WSTS(8月) 及Yole(10月) 市場調研機構統計，2025年上半年全球半導體市場年增18.9%，預估2025年全年產值年增15.4%，主要成長動能為AI及其相關記憶體。2025 年 MEMS 探針卡同比增長，預計2030年其市占率可達整體探針卡72%，此趨勢背後是雲端服務供應商(Cloud Service Provider, CSP)與主權AI基礎建設的需求。此外由於邊緣運算人工智慧的蓬勃發展，創造精測新的商機。

為因應先進測試對高腳數探針卡日益增加的需求，精測強調，持續投入研發，致力發展高腳數（High Pin Count）探針卡測試解決方案。透過材料選用、探針與機構件的優化，降低探針卡在測試過程的變形與裂痕風險，因而成功開發出65,000針的探針卡，此技術可提升測試的穩定性、良率及壽命。為縮短探針卡檢測時程，精測強調，亦開發全面接觸式探針卡檢測設備（Full Contact Tester, FCT），並已成功應用於高腳數探針卡的檢測，可大幅縮短測試時間，提升檢測效率。

展望未來，精測強調，隨著雲端AI生態系統持續演進，地端硬體設施的需求亦將逐步成熟。AI的模型訓練與推論不再僅限於雲端，地端裝置的即時運算需求正快速成長，正如電腦從大型主機朝個人電腦演進，AI系統亦由雲端朝向地端演進，形成完整的AI生態系。將持續深耕先進探針卡與相關測試技術，提供完整AI生態系統的探針卡解決方案，此將帶動中華精測未來的成長與發展。

