日月光30日將召開線上法說會 收購 ADI 檳城廠受關注

日月光投控（3711）29日公告，日月光投控114年第3季法人說明會預計114/10/30召開。日月光投控指出，預計該日召開法人說明會之時間：15時00分，詳見114年10月30日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。

日月光投控近期股價創波段新高，日月光投控日前10月21日與亞德諾半導體（NASDAQ: ADI）在馬來西亞檳城宣布進行策略合作並簽署具有法律約束力的備忘錄。日月光計畫收購ADI的馬來西亞檳城工廠，以增強全球供應鏈韌性與製造多樣性。此外，兩家公司將通過共同投資以及長期供應協議加強合作。

日月光將收購Analog Devices Sdn. Bhd. 100%的股權，包含其位於檳城的製造廠區（具體內容以最終簽署的交易文件為準）。此外，ADI與日月光計劃簽訂一項長期供應協議，由日月光為ADI提供製造服務，並且ADI計劃與日月光共同投資，提升檳城工廠技術能力。

ADI檳城工廠成立於1994年，位於峇六拜(Bayan Lepas)的主要工業樞紐，建築面積超過680,000平方英尺。此次收購將進一步擴展日月光全球IC封測服務網絡，提供更多的投資機會，因應日益複雜的客戶與供應鏈需求。雙方預計在2025年第4季簽署最終協議，該交易預計在2026年上半年完成，惟仍須符合或經豁免最終交易文件規範的一般交易條件以及獲得所需的監管批准。交易完成後，日月光將接管營運並進一步開發檳城廠以支持ADI及其他客戶。