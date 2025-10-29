台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」
中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028年下半年量產；依建築法規定，申報開工後，就可實質開工。據了解，台積電雜項執照廠商已發包完，人員已進駐，研判中科A14廠工程進度「不會慢」。
中科管理局說明，台積電中科2期計畫編號為晶圓25廠，將展開1.4奈米生產線的初步建設，擬規畫設立4座廠房，台積電在本月17日向中科管理局聲報第一期三張建照開工，包括CUP設備廠（供水、供電設備）、主生產FAB晶圓廠（半導體製造廠），以及辦公大樓，台積電依審查意見修正後，8月27日核准，依建築法規定，聲報開工後就可實質開工。
中科管理局說明，中科管理局6月2日交地後，配合開工同步進行先期水保工程設施已完成，並與台積電現勘，台積電就已接手後續工程，據了解，台積電雜項執照廠商已發包完，人員已進駐，由於都在區內，中科管理局將協助便道措施以及臨時停車需求。
中科管理局指出，台積電會依其全球布局同步進行，目前台灣有高雄、嘉義等地動工，會依台積電進度調配工程進度，台中A14廠工程進度「不會慢」，因為高雄場快完工，中科A14廠應該會接續做。
經發局說明，台積電已在今年8月27日取得中科管理局核准第1期廠房新建工程建築執照，市府協助審查作業流程，並對台積電於中科園區先進製程晶圓廠即將啟動建廠樂觀其成，並肯定其按既定期程落實投資計畫。全區完成開發後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。
