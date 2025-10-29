台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源日前現勘台積電擴廠基地。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源日前現勘台積電擴廠基地。圖／台中市政府提供

中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028年下半年量產；依建築法規定，申報開工後，就可實質開工。據了解，台積電雜項執照廠商已發包完，人員已進駐，研判中科A14廠工程進度「不會慢」。

中科管理局說明，台積電中科2期計畫編號為晶圓25廠，將展開1.4奈米生產線的初步建設，擬規畫設立4座廠房，台積電在本月17日向中科管理局聲報第一期三張建照開工，包括CUP設備廠（供水、供電設備）、主生產FAB晶圓廠（半導體製造廠），以及辦公大樓，台積電依審查意見修正後，8月27日核准，依建築法規定，聲報開工後就可實質開工。

中科管理局說明，中科管理局6月2日交地後，配合開工同步進行先期水保工程設施已完成，並與台積電現勘，台積電就已接手後續工程，據了解，台積電雜項執照廠商已發包完，人員已進駐，由於都在區內，中科管理局將協助便道措施以及臨時停車需求。

中科管理局指出，台積電會依其全球布局同步進行，目前台灣有高雄、嘉義等地動工，會依台積電進度調配工程進度，台中A14廠工程進度「不會慢」，因為高雄場快完工，中科A14廠應該會接續做。

經發局說明，台積電已在今年8月27日取得中科管理局核准第1期廠房新建工程建築執照，市府協助審查作業流程，並對台積電於中科園區先進製程晶圓廠即將啟動建廠樂觀其成，並肯定其按既定期程落實投資計畫。全區完成開發後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。

台中市經發局日前偕同台積電召開中科擴二新廠施工前跨局處協調會議。圖／台中市政府提供
台中市經發局日前偕同台積電召開中科擴二新廠施工前跨局處協調會議。圖／台中市政府提供

