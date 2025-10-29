緯創美國德州AI超級運算中心 預計2026年上半年啟用

代工廠緯創於2025年陸續通過投資7.61億美元（約新台幣232.5億元），在美國德州興建人工智慧（AI）超級運算中心，這項先進的製造設施預計將於2026年上半年啟用。

緯創今天發布新聞稿說明，隨著持續強化AI相關產品設計製造能力並推動策略藍圖，在美國建立製造營運據點，是滿足客戶需求與實現全球布局的重要一步。

緯創運用AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的技術，在美國建立智慧工廠，主要於德州生產AI超級電腦。這項策略的核心是「物理AI」（Physical AI），透過數位孿生（Digital Twin）技術來提升效率、設計與營運管理。

例如，緯創運用數位孿生進行工廠規劃與營運，工程師能在實際施工前，模擬與優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程，並避免昂貴的修改成本。

在即時營運管理方面，緯創指出，數位孿生將與設施中的數千個物理感測器連結，形成即時的數位儀表板，呈現生產製造狀況與指標，管理者能即時監控效能、辨識瓶頸並快速配置資源。

緯創表示，透過推動「物理AI」計畫與對美國的長期投資，持續強化在AI創新的領先地位，同時打造未來更智慧、更永續的高科技產品製造。