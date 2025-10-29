快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

緯創美國德州AI超級運算中心 預計2026年上半年啟用

中央社／ 台北29日電

代工廠緯創於2025年陸續通過投資7.61億美元（約新台幣232.5億元），在美國德州興建人工智慧（AI）超級運算中心，這項先進的製造設施預計將於2026年上半年啟用。

緯創今天發布新聞稿說明，隨著持續強化AI相關產品設計製造能力並推動策略藍圖，在美國建立製造營運據點，是滿足客戶需求與實現全球布局的重要一步。

緯創運用AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的技術，在美國建立智慧工廠，主要於德州生產AI超級電腦。這項策略的核心是「物理AI」（Physical AI），透過數位孿生（Digital Twin）技術來提升效率、設計與營運管理。

例如，緯創運用數位孿生進行工廠規劃與營運，工程師能在實際施工前，模擬與優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程，並避免昂貴的修改成本。

在即時營運管理方面，緯創指出，數位孿生將與設施中的數千個物理感測器連結，形成即時的數位儀表板，呈現生產製造狀況與指標，管理者能即時監控效能、辨識瓶頸並快速配置資源。

緯創表示，透過推動「物理AI」計畫與對美國的長期投資，持續強化在AI創新的領先地位，同時打造未來更智慧、更永續的高科技產品製造。

AI 緯創 美國

延伸閱讀

中國終於下單了！川習會前1天恢復採購美國大豆

美國相信聖經者增加 柯克遭刺殺助長趨勢

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

輝達 GTC 大會！劉揚偉秀 GB300 並在德州、威州、加州持續擴產

相關新聞

台積電中科1.4奈米建廠 中科管理局研判進度「不會慢」

中部科學園區管理局今天說，台積電本月17日正式向中科管理局聲報中科A14（1.4奈米）廠第一期三張建照開工，預計2028...

以新創鏈動未來！中科6家新創公司激發永續與創新動能

展現中科園區新創扶植成果並推動跨域創新，中科管理局29日在仲信金鬱金香酒店舉辦「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請園區6家...

科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統

迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以...

鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前...

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥...

台積電再創新天價 市值跨越39兆元同飆高

台積電（2330）今日早盤再創新天價，隨著輝達以及高通乃至超微AI應用好消息不斷，帶動今天早盤最高來到1510元，市值同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。