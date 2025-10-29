快訊

以新創鏈動未來！中科6家新創公司激發永續與創新動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
臥龍智慧環境以AI演算法導入水資源管理，實現節能減碳與水質穩定的目標。記者宋健生／攝影
臥龍智慧環境以AI演算法導入水資源管理，實現節能減碳與水質穩定的目標。記者宋健生／攝影

展現中科園區新創扶植成果並推動跨域創新，中科管理局29日在仲信金鬱金香酒店舉辦「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請園區6家新創團隊發表技術成果，涵蓋新能源、智慧治理、生醫創新與環境永續等多元領域，全面展現園區創新創業能量。

中科管理局長許茂新表示，中科在培育新創公司方面成效豐碩，累計引進70家新創公司進駐中科創新創業場域，現有25家新創公司或團隊進駐中，團隊產品的技術領域包含醫療(藥)器材、AI大數據、循環經濟、區塊鏈、數位檢測等。

另外，已有154隊成立新創公司，現仍營運中的計有145家公司，其中9家已成為科學事業(園區廠商)。

此次邀請台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等6家新創團隊，共同發表研發成果，展示園區在扶植新創、促進跨域合作的具體成效，並安排現場技術展示與媒體問答，展現中科園區豐沛的創新動能。

在能源科技方面，台灣鈣鈦礦科技以創能建材推動「零碳建築」，自主研發的「鈣鈦礦BIPV創能窗」整合發電、採光與隔熱三效合一，兼具美學與綠能效益，已應用於「四能並進零碳建築」示範案，展現中科在節能與創能並行的永續理念。

在智慧治理領域的台灣圖靈鏈，以「圖靈證書Turing Certs」打造跨國數位憑證平台，運用區塊鏈與電子簽章技術簡化驗證流程，協助產業無紙化減碳並提升資料可信度，符合ISO與W3C等國際標準，強化台灣於全球信任科技體系中的關鍵角色。

在通訊與航太領域的濰元科技，深耕相位陣列天線與毫米波技術，開發「無人機抗干擾通訊系統」及「低軌／中軌／同步混合衛星地面終端」，以高頻跳頻與極化調控技術達成抗干擾、防偵測與長距離傳輸，支援GPS失效定位，展現國內通訊技術自主化的韌性實力。

寶泓生醫以「PowinBio HyoCrystal」系列產品為代表，整合奈米外泌體與微米微針雙平台技術，推出兼具減痛與精準遞送功能的創新系統，廣泛應用於醫美、醫療器材及疫苗開發。公司同時導入AI免疫檢測分析，打造跨美妝醫材與精準醫療的完整供應鏈，榮獲多項國家新創獎肯定。

而在環境永續領域，則由臥龍智慧環境與台灣碳梭科技代表中部在淨零與循環經濟方面的創新能量。臥龍智慧環境以AI演算法導入水資源管理，開發「AI精準加藥系統」、「AI感測器防禦系統」與「AI淨零智控」三大方案，協助產業降低人力依賴與營運成本，實現節能減碳與水質穩定的雙重目標。

台灣碳梭科技則以「貴金屬吸附材料」與「水中除氟吸附材」為核心產品，協助產業降低污染排放、提升資源再利用率，實現城市採礦與環境永續的循環經濟新模式。

許茂新說，此次活動不僅凝聚了園區內多家新創企業的創意與技術能量，更象徵中科在推動創新創業、跨域合作與國際接軌的持續進展。

未來，中科管理局將持續透過鏈結產學研醫資源、推動研發量產一體化與國際市場拓展，強化中部新創生態鏈，讓創新成果成為驅動產業升級與永續發展的核心動力，在全球科技競爭中持續前行。

濰元科技深耕相位陣列天線與毫米波技術，開發無人機抗干擾通訊系統。記者宋健生／攝影
濰元科技深耕相位陣列天線與毫米波技術，開發無人機抗干擾通訊系統。記者宋健生／攝影
中科管理局「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請6家新創團隊發表技術成果。記者宋健生／攝影
中科管理局「中科新創．鏈動未來」發表會，邀請6家新創團隊發表技術成果。記者宋健生／攝影

