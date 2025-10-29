科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統
迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以更便利、貼心的方式，為家中長輩增福延壽，展現科技與信仰薈萃的人文情懷。
一直以來，點燈儀式被民眾視為傳遞心願的重要象徵與管道，但隨著人口增加與空間限制，旺季期間常因傳統祈福燈柱不夠，無法滿足更多信眾需求，而這也促成華碩與關渡宮合作的契機。
由於宗教場域運作極具獨特性，無法直接複製套用一般商業模式，須在保持儀式莊嚴的前提下，提供真正實用的技術支援；為此，華碩團隊歷經多次現場訪察，深入理解廟方日常作業流程，從同理心出發，以量身打造出最適切的數位解決方案。
華碩「靈光e現」智慧點燈系統結合LED數位輪播燈牆與一站式管理平台，除突破燈位限制，能自動完成上燈與謝燈流程，一鍵生成報表，大幅減輕廟務人員行政負擔；神龕空間也不會再被大量燈柱佔據，影響參拜動線，整體環境更顯莊嚴肅穆，即使是身處異地的信徒，也能透過線上點燈即時參與，向神明許下虔誠心願。
關渡宮表示，「現代科技日新月異，徹底改變人民生活，宗教儀式也含括其中，此次雙方合作不僅提升廟方營運管理效率，亦是傳統信仰與尖端科技完美結合的創新典範。」華碩長期致力實踐企業社會責任，未來將持續以尊重、理解在地的初衷及態度，深耕文化場域，實現世代間信仰傳承，開創更源遠流長的永續價值
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 ASUS活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮
📢 取代筆電了！蘋果為iPad推4款Mac專業級APP 補齊最後一哩路
📢 LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片
📢 Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言