科技與信仰同行！華碩攜手關渡宮啟動智慧點燈系統

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以更便利、貼心的方式，為家中長輩增福延壽。華碩／提供
華碩於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以更便利、貼心的方式，為家中長輩增福延壽。華碩／提供

迎接重陽節到來，不少人會到寺廟點燈祈求庇佑，華碩（2357）於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，盼民眾能以更便利、貼心的方式，為家中長輩增福延壽，展現科技與信仰薈萃的人文情懷。

一直以來，點燈儀式被民眾視為傳遞心願的重要象徵與管道，但隨著人口增加與空間限制，旺季期間常因傳統祈福燈柱不夠，無法滿足更多信眾需求，而這也促成華碩與關渡宮合作的契機。

由於宗教場域運作極具獨特性，無法直接複製套用一般商業模式，須在保持儀式莊嚴的前提下，提供真正實用的技術支援；為此，華碩團隊歷經多次現場訪察，深入理解廟方日常作業流程，從同理心出發，以量身打造出最適切的數位解決方案。

華碩「靈光e現」智慧點燈系統結合LED數位輪播燈牆與一站式管理平台，除突破燈位限制，能自動完成上燈與謝燈流程，一鍵生成報表，大幅減輕廟務人員行政負擔；神龕空間也不會再被大量燈柱佔據，影響參拜動線，整體環境更顯莊嚴肅穆，即使是身處異地的信徒，也能透過線上點燈即時參與，向神明許下虔誠心願。

關渡宮表示，「現代科技日新月異，徹底改變人民生活，宗教儀式也含括其中，此次雙方合作不僅提升廟方營運管理效率，亦是傳統信仰與尖端科技完美結合的創新典範。」華碩長期致力實踐企業社會責任，未來將持續以尊重、理解在地的初衷及態度，深耕文化場域，實現世代間信仰傳承，開創更源遠流長的永續價值

