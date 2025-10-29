GTC 大會正式開幕 鴻海上演慶祝行情 股價創新高

鴻海近日股價氣勢如虹，29日更是跳空開高，並創下歷史新高，為NVIDIA GTC大會正式開幕上演慶祝行情！董事長劉揚偉除應邀出席大會Pregame Show，集團也在現場展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。伴隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，集團未來將持續與 NVIDIA合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。

劉揚偉董事長於大會Pregame Show直播節目中表示：「鴻海與NVIDIA擁有著非常出色的合作夥伴關係。我們的團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國，這將有助於我們的頂尖客戶在AI競爭中保持領先地位」。

本次在華盛頓特區所舉辦的GTC大會現場，鴻海也展示最新NVIDIA GB300 NVL72，展現集團在AI基礎設施領域的強大研發與整合實力，象徵台灣在全球AI供應鏈中扮演的重要樞紐角色。

鴻海科技集團自1985年赴美國投資，是集團首先布局的海外地區，目前在全美12州設有超過40個營運據點，業務涵蓋消費智能、雲端網路、電腦終端、元件及其他四大產品領域。

作為全球主要AI伺服器製造商之一，鴻海持續協助科技企業建構AI基礎設施，目前已在德州、威州以及加州建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。

鴻海目前正與NVIDIA在美國休斯頓，共同打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，利用NVIDIA Omniverse函式庫預先做規劃並模擬各種場景，以打造最佳化的工廠環境，同時採用 NVIDIA 物理框架PhysicsNemo來開發即時熱流分析的 AI 代理模型，利用NVIDIA Issac做全廠AMR的路徑規劃等，並透過NVIDIA Metropolis視覺AI系統監控生產作業，強化品質與安全管控。

此外，該工廠也將成為全球首批導入NVIDIA Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人之生產基地之一。鴻海與NVIDIA將以此為基礎，打造世界領先的AI智慧工廠標竿。

鴻海也是美國最大製造業協會——美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers, NAM）正式會員。2025年，集團美國總部負責人蕭才祐獲NAM邀請擔任董事會成員，與來自各產業的製造業高階主管共同推動美國先進製造、政策倡議與產業永續，象徵鴻海深耕美國市場的承諾與在產業中的影響力。

展望未來，鴻海將持續聚焦AI結合三大智慧平台，強化台美產業合作，並透過在地投入與技術創新，支持供應鏈發展與人才培育，推動全球轉型與永續成長。