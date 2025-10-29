卓揆盼與理念相近國家 共築安全、信任與公義的國際秩序

行政院長卓榮泰29日出席「2025臺灣亞非論壇－區域安全與跨境犯罪國際研討會」開幕典禮時表示，法務部調查局與外交部自2013年共同舉辦首屆論壇以來，今（2025）年已邁入第7屆，歷年成果豐碩，獲得各國肯定與支持。今年共有來自45個國家、280名執法官員及專家學者齊聚一堂，共同探討區域安全與跨境犯罪所面臨的挑戰，充分展現國際社會對此議題之重視，期待能夠獲得豐碩圓滿的成果。

卓榮泰指出，近年來全球局勢動盪不安，地緣政治風險升高，能源價格波動，影響國際經濟發展動能，而多國邊界爭議問題難解，也對區域安全與穩定造成嚴重挑戰，更衍生出人道危機與跨國犯罪等諸多問題。

卓榮泰表示，非洲與中東地區在國際地緣政治上日益重要，不論是礦產資源、海上通道或人口增長，都影響全球政治與經濟局勢。臺灣作為負責任的民主夥伴，期待透過「亞非論壇」，與各國攜手合作重建法治建設，強化執法量能，共同面對跨境犯罪。

卓榮泰強調，臺灣是區域安全與民主供應鏈的關鍵角色，面對中共軍事挑戰、灰色地帶壓力及資訊戰滲透，仍堅持以理性、和平及民主價值為基礎，深化與理念相近國家與夥伴的合作，並強化自身防衛韌性。卓院長表示，我們深知臺灣的安全韌性，不只是自我防衛，更是區域穩定的重要支柱，因此會負起國際責任。而明（2026）年度中央政府總預算，其中國防預算參酌「北大西洋公約組織」標準，占GDP 3.32%，更創下新高。

此外，卓榮泰提到，在人工智慧與資通安全領域，全球也面臨前所未有的挑戰，AI生成技術快速演進，讓假訊息、深偽內容及數位詐騙更容易擴散，甚至被用來干預選舉、操弄輿論，動搖民主社會的信任根基，這不僅是科技問題，更是價值與治理的考驗。因此，我國積極建構「韌性民主」防線，培養公民媒體素養，強化資安監測與跨部會應變機制，同時深化與國際夥伴的跨境偵查合作。臺灣不僅是區域和平的推動者，更是「數位正義」與「法治治理」的實踐者，並將持續以開放、專業、務實的精神，與理念相近的國家，共築安全、信任與公義的國際秩序。