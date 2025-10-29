鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前導活動，並親率團隊展示最新AI伺服器基礎架構 「NVIDIA GB300 NVL72」，同時揭露集團在美國廠區導入智慧製造的最新成果，展現其從頂尖AI運算到製造自動化的全方位實力。兩大科技巨頭的緊密合作，激勵了鴻海集團股價表現。

29日鴻海股價續漲逾4%，強勢突破260元關卡、觸及263元，貢獻大盤漲點超過50點。鴻家軍士氣高昂，乙盛-KY（5243）、建漢（3062）盤中雙雙亮燈漲停，廣宇（2328）、中揚光（6668）、京鼎（3413）漲逾4%，鴻準（2354）、陽程（3498）、AMAX-KY、鴻華先進-創、臻鼎-KY（4958）等同步走高，形成集團全面點火行情。

劉揚偉指出，人工智慧應用正推動「工業5.0」時代來臨，AI密集型製造（AI-intensive manufacturing）正在成形。鴻海目前已在美國俄亥俄州、德州、威斯康辛州與加州積極布局AI工廠與應用設施，並依據AI導入製造的三大層級「固定操作」、「彈性操作」與「複雜彈性操作」，打造所需的高運算訓練環境，以支援美國製造業升級。

此外，鴻海宣布將與輝達、Stellantis及Uber三方結盟，聯手開發並部署Level 4自動駕駛機器人計程車。劉揚偉強調，這項跨界合作結合鴻海的硬體與整合專長、輝達的DRIVE Thor與AV軟體堆疊、Stellantis的車輛平台與Uber的全球網路，形成推進自駕技術全球化的強大聯盟。

業界則透露，鴻海除與輝達在AI伺服器領域緊密合作、提前布局關鍵架構外，雙方也在人形機器人技術上深化聯手，共同開發「機器人大腦」與AI模型訓練系統，並將多款人形機器人實際導入工廠生產線應用。據了解，鴻海將在11月舉行的鴻海科技日上，正式亮相新一代人形機器人，並同步展示其在智慧製造現場的應用成果，展現AI落地的最新進展。

法人指出，隨著黃仁勳GTC大會釋出AI產業新布局，輝達攜手鴻海推動AI伺服器與自駕生態系合作，有望再掀台股AI族群新一波漲勢，鴻海不僅站穩AI供應鏈核心，更正逐步轉型為AI製造生態圈的推手。

