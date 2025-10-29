快訊

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳重磅宣布入股諾基亞， 助美取得6G主導權。美聯社
輝達執行長黃仁勳重磅宣布入股諾基亞， 助美取得6G主導權。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，並斥資10億美元取得1.6億股諾基亞股票，計畫布建以人工智慧（AI）為基礎的新世代行動網絡和通訊基礎建設，並計畫推出擁有6G通訊技術的NVDIA Arc Aerial RAN電腦平台。

這也是輝達斥資50億美元入股英特爾取得約4%股權、投資1000億美元協助Open AI建立AI基礎設施後，再次針對AI發展所做重要布局。其中入股諾基亞，目的也在讓美國在6G發展取得主導權。

依照雙方合作協議，輝達將以每股6.01美元的價錢投資諾基亞10億美元，購入逾1.6億的諾基亞股票，讓輝達持有2.9%的股分。諾基亞發出聲明表示，未來將讓其 5G 與 6G 軟體運行在輝達晶片上，並在 AI 網路技術方面展開合作。輝達也將考慮把諾基亞的技術納入未來 AI 基礎架構的發展規劃中。

根據輝達的官網，該公司發展出NVIDIA AI Aerial ，適用於人工智慧時代的行動電話通訊網路。具備除語音、資料與影片之外，網路現在還要支援智慧型手機、攝影機、機器人、無人機、智慧眼鏡等所產生的人工智慧流量。

輝達強調這項技術，可謞雲端服務供應商 (CSP) 創造了一個變革性的機會，他們可以使用現有網路，以低延遲且保證服務品質 (QoS) 的方式大規模提供人工智慧推論。 NVIDIA AI Aerial 提供軟體定義的加速平台，可從同一基礎架構中支援 RAN 與 AI，因此 CSP 可以支援人工智慧技術，同時實現 6G 的未來發展。

此外，NVIDIA AI Aerial 平台，雲端服務供應商可以通過軟體升級過渡到 6G，得益於全軟體定義的架構。 NVIDIA AI Aerial 已經是 6G 研究與開發的要件。

NVIDIA AI Aerial 可支援不同市場區隔，包括 O-RAN、私人 5G 與虛擬 RAN (vRAN)、不同的工作負載，以及不同的部署情境，從無線接取、到城域邊緣，乃至於核心和中央雲端。

換句話說，輝達計畫將NVIDIA AI Aerial 平台導入CSP到手機及超級電腦等應用，實現從5G推進到6G，助美國取得6G主導權，進而支援智慧型手機、攝影機、機器人、無人機、智慧眼鏡等所產生的人工智慧流量。

諾基亞 AI 輝達

延伸閱讀

鴻海攜手輝達Uber及Stellantis 攻自駕車隊

輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知耽擱的原因是什麼

輝達砸10億美元入股 Nokia股價創近10年新高

輝達觸角深入國安 與矽谷軍工新貴合作光速處理數據

相關新聞

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥...

台積電助引進最先進封測 黃仁勳：台灣是美國戰略夥伴

輝達日前指出，美國生產出第一片本土製造的Blackwell晶片，輝達執行長黃仁勳28日說，台積電等其他合作夥伴正協助在美...

鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前...

美系大行展望封測產業 調高兩檔目標、京元電亮燈漲停

美系大行指出半導體通膨（價格上漲）已經開始了；台積電（2330）漲價、記憶體供應商的報價能力提升、預期矽晶圓片也會上漲，...

黃仁勳 GTC 登場 法人看好鴻海、廣達等供應鏈受惠

黃仁勳於2025年輝達（NVIDIA）GTC大會進行主題演講，直指輝達GPU市場需求依然旺盛，同時與美國能源部合作打造七...

高通發表AI200與AI250 重新定義AI時代機架級資料中心的推論效能

高通今日宣布推出新一代專為資料中心AI推論最佳化的解決方案：以高通AI200與AI250晶片為基礎打造的加速卡及機架系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。