輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，並斥資10億美元取得1.6億股諾基亞股票，計畫布建以人工智慧（AI）為基礎的新世代行動網絡和通訊基礎建設，並計畫推出擁有6G通訊技術的NVDIA Arc Aerial RAN電腦平台。

這也是輝達斥資50億美元入股英特爾取得約4%股權、投資1000億美元協助Open AI建立AI基礎設施後，再次針對AI發展所做重要布局。其中入股諾基亞，目的也在讓美國在6G發展取得主導權。

依照雙方合作協議，輝達將以每股6.01美元的價錢投資諾基亞10億美元，購入逾1.6億的諾基亞股票，讓輝達持有2.9%的股分。諾基亞發出聲明表示，未來將讓其 5G 與 6G 軟體運行在輝達晶片上，並在 AI 網路技術方面展開合作。輝達也將考慮把諾基亞的技術納入未來 AI 基礎架構的發展規劃中。

根據輝達的官網，該公司發展出NVIDIA AI Aerial ，適用於人工智慧時代的行動電話通訊網路。具備除語音、資料與影片之外，網路現在還要支援智慧型手機、攝影機、機器人、無人機、智慧眼鏡等所產生的人工智慧流量。

輝達強調這項技術，可謞雲端服務供應商 (CSP) 創造了一個變革性的機會，他們可以使用現有網路，以低延遲且保證服務品質 (QoS) 的方式大規模提供人工智慧推論。 NVIDIA AI Aerial 提供軟體定義的加速平台，可從同一基礎架構中支援 RAN 與 AI，因此 CSP 可以支援人工智慧技術，同時實現 6G 的未來發展。

此外，NVIDIA AI Aerial 平台，雲端服務供應商可以通過軟體升級過渡到 6G，得益於全軟體定義的架構。 NVIDIA AI Aerial 已經是 6G 研究與開發的要件。

NVIDIA AI Aerial 可支援不同市場區隔，包括 O-RAN、私人 5G 與虛擬 RAN (vRAN)、不同的工作負載，以及不同的部署情境，從無線接取、到城域邊緣，乃至於核心和中央雲端。

換句話說，輝達計畫將NVIDIA AI Aerial 平台導入CSP到手機及超級電腦等應用，實現從5G推進到6G，助美國取得6G主導權，進而支援智慧型手機、攝影機、機器人、無人機、智慧眼鏡等所產生的人工智慧流量。