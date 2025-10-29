台積電再創新天價 市值跨越39兆元同飆高

快訊

記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

台積電（2330）今日早盤再創新天價，隨著輝達以及高通乃至超微AI應用好消息不斷，帶動今天早盤最高來到1510元，市值同步創高首度跨越39兆元來到39.03兆元。台積電近一個月上漲15.3%，約205元，漲幅仍低於客戶群表現。

工研院產科國際所日前出具預測，預估台灣半導體產業今年產值可望達新台幣6.48兆元，將成長22%，2026年將進一步突破7兆元，達7.13兆元，再成長10%。

台灣半導體協會先前5月引用工研院產科國際所數據發布統計新聞稿，數據顯示，當時首度上修今年台灣半導體產值估逾6.3兆元，年增19.1%，其中晶圓代工成長年成長幅度高達23.8%居冠。外界預期主要是台積電帶動。

台灣半導體協會8月13日發布統計新聞稿，當時引用工研院產科國際所最新數據顯示，二度上修今年台灣半導體產值估逾6.4兆元，年增逾22%，主要是晶圓代工強勁成長，估計較2024年產值成長28.3%。

當時台灣半導體協會引用工研院產科國際所預估數據，其中IC設計業產值為新臺幣14,265億元(USD$ 44.4B)，較2024年成長12.1%；IC製造業為新臺幣43,602億元(USD$135.8B)，較2024年成長27.5%，其中晶圓代工為新臺幣41,622億元(USD$129.7B)，較2024年成長28.3%，記憶體與其他製造為新臺幣1,980億元(USD$6.2B)，較2024年成長12.7%；IC封裝業為新臺幣4,803億元(USD$15.0B)，較2024年成長13.5%；IC測試業為新臺幣2,305億元(USD$7.2B)，較2024年成長15.2%。

半導體 台積電

