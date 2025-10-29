高通進軍資料中心市場 立刻拿下沙烏地阿拉伯大單

高通進軍資料中心AI推論應用市場，馬上傳出捷報，HUMAIN與高通技術公司共同宣布將展開合作，將於第九屆未來投資倡議會議前，在沙烏地阿拉伯部署AI基礎設施。此項計畫將提供全球AI推論服務，並成為全球首個全面最佳化的邊緣到雲端混合式AI 服務。

根據該計畫，HUMAIN預計自2026年起，部署200兆瓦的高通AI200與AI250機架解決方案，以在沙烏地阿拉伯王國及全球實現高效能AI推論服務。此項計畫透過結合HUMAIN的區域基礎設施與AI堆疊專業，以及高通在AI與半導體創新領域的地位，推動沙烏地阿拉伯的技術生態系統發展。

HUMAIN 執行長Tareq Amin表示，憑藉高通的 AI 基礎設施解決方案，正在為沙烏地阿拉伯王國的AI未來奠定基礎。這項合作結合HUMAIN 的區域洞察力與完整AI堆疊能力，以及高通的半導體技術及產品領導地位。將共同推動沙烏地阿拉伯引領新一波全球 AI 與半導體的創新浪潮。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon則指出，透過建立由高通推論解決方案驅動的先進 AI 資料中心，正協助沙烏地阿拉伯王國打造一個技術生態系統，加速其成為智慧運算樞紐的AI發展願景。與HUMAIN攜手合作，為AI驅動的變革性創新奠定基礎，推動區域及全球的企業、政府機構與社群持續發展。

此項計畫將整合HUMAIN在沙烏地阿拉伯開發的 AI ALLaM 模型與高通的 AI 平台，高通與 HUMAIN 將共同開發客戶專屬解決方案，以滿足沙烏地阿拉伯王國及其他地區企業與政府機構的特定需求。