快訊

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

高通進軍資料中心市場 立刻拿下沙烏地阿拉伯大單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

高通進軍資料中心AI推論應用市場，馬上傳出捷報，HUMAIN與高通技術公司共同宣布將展開合作，將於第九屆未來投資倡議會議前，在沙烏地阿拉伯部署AI基礎設施。此項計畫將提供全球AI推論服務，並成為全球首個全面最佳化的邊緣到雲端混合式AI 服務。

根據該計畫，HUMAIN預計自2026年起，部署200兆瓦的高通AI200與AI250機架解決方案，以在沙烏地阿拉伯王國及全球實現高效能AI推論服務。此項計畫透過結合HUMAIN的區域基礎設施與AI堆疊專業，以及高通在AI與半導體創新領域的地位，推動沙烏地阿拉伯的技術生態系統發展。

HUMAIN 執行長Tareq Amin表示，憑藉高通的 AI 基礎設施解決方案，正在為沙烏地阿拉伯王國的AI未來奠定基礎。這項合作結合HUMAIN 的區域洞察力與完整AI堆疊能力，以及高通的半導體技術及產品領導地位。將共同推動沙烏地阿拉伯引領新一波全球 AI 與半導體的創新浪潮。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon則指出，透過建立由高通推論解決方案驅動的先進 AI 資料中心，正協助沙烏地阿拉伯王國打造一個技術生態系統，加速其成為智慧運算樞紐的AI發展願景。與HUMAIN攜手合作，為AI驅動的變革性創新奠定基礎，推動區域及全球的企業、政府機構與社群持續發展。

此項計畫將整合HUMAIN在沙烏地阿拉伯開發的 AI ALLaM 模型與高通的 AI 平台，高通與 HUMAIN 將共同開發客戶專屬解決方案，以滿足沙烏地阿拉伯王國及其他地區企業與政府機構的特定需求。

AI 高通 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

超微奪超級電腦大單 英業達、神達沾光

沙烏地「沙漠達沃斯」登場 聚焦超級計畫與AI

高通AI晶片大單到 業界看好續帶旺台積電

超微獲甲骨文 GPU 大單

相關新聞

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，重磅宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥...

台積電助引進最先進封測 黃仁勳：台灣是美國戰略夥伴

輝達日前指出，美國生產出第一片本土製造的Blackwell晶片，輝達執行長黃仁勳28日說，台積電等其他合作夥伴正協助在美...

鴻海攜手輝達共築 AI 版圖！劉揚偉現身 GTC 大會 鴻家軍士氣高昂

全球AI浪潮下的策略合作再傳捷報，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀出席美國華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會前...

美系大行展望封測產業 調高兩檔目標、京元電亮燈漲停

美系大行指出半導體通膨（價格上漲）已經開始了；台積電（2330）漲價、記憶體供應商的報價能力提升、預期矽晶圓片也會上漲，...

黃仁勳 GTC 登場 法人看好鴻海、廣達等供應鏈受惠

黃仁勳於2025年輝達（NVIDIA）GTC大會進行主題演講，直指輝達GPU市場需求依然旺盛，同時與美國能源部合作打造七...

高通發表AI200與AI250 重新定義AI時代機架級資料中心的推論效能

高通今日宣布推出新一代專為資料中心AI推論最佳化的解決方案：以高通AI200與AI250晶片為基礎打造的加速卡及機架系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。