聯發科推出迅鯤540晶片 打造學生專屬Chromebook
IC設計廠聯發科今天宣布，推出迅鯤（Kompanio）540晶片，打造學生專屬的Chromebook，幫助學生在數位優先的時代中學習、創造並成長。搭載Kompanio 540的Chromebook將於2026年1月起上市。
聯發科在部落格發文指出，Kompanio 540搭載8核心處理器，其中包含2顆Arm Cortex-A78、雙核心圖形處理器，並支援高階的LPDDR5與UFS 3.1快閃記憶體儲存。
聯發科表示，Kompanio 540電池續航力較上一代產品Kompanio 520提升35%，此外，支援無風扇運作，既安靜又不影響學習。
聯發科指出，Kompanio 540能確保在執行STEM和Minecraf教育版等應用程式時，維持流暢性能。搭載的Chromebook不僅輕巧，並低溫運作，讓用戶實現隨身攜帶，且隨時隨地運算的體驗。
