Arm 宣布 Armv9 邊緣 AI 運算平台納入 Flexible Access 授權模式

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財大廠Arm 宣布，擴大Arm Flexible Access授權模式內容，將專為物聯網及邊緣AI工作負載最佳化的全球首個Armv9邊緣AI運算平台納入其中。 該平台包含Arm Cortex-A320 CPU 與Arm Ethos-U85 NPU 兩大元件，將分別於今年11月和2026年初納入Arm Flexible Access授權模式中。該公司預期，此舉將進一步為整個生態系注入快速創新動力，從小型新創公司到全球領先的OEM 廠商，都將能加速研發新一代智慧邊緣裝置。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson表示，新一波AI運算創新浪潮將在邊緣端展開，在那些讓智慧更貼近資料產生源頭的裝置、介面與系統中蓬勃發展。從穿戴裝置、AI 助理，到智慧攝影機、智慧家庭裝置與機器人，真正的商機在於實現這些應用場景所需的高效能、可擴展運算能力。

將Armv9邊緣 AI 運算平台導入Arm Flexible Access 授權模式後，Arm強調將為所有致力於研發邊緣 AI 裝置的企業，提供更順暢的市場切入途徑、更具競爭力的成本結構，以及更有效率的創新方式。該平台不僅提供智慧邊緣裝置大規模部署所需的高效能與高能源效率，還內建智慧邊緣裝置擴展時所需的安全機制。

Arm Flexible Access以預付、免成本或低成本的方式（適用於符合條件的新創企業），提供客戶取得各種Arm運算技術、工具及資源，僅需為最終設計中所採用的技術支付授權費用。在過去五年間，透過Arm Flexible Access 授權模式已成功實現 400 項設計定案。

