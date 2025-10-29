國巨成交值衝高 美系大行再調高目標

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行將國巨（2377）的評等調升為正向，同時調高2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至11.3/14.1/16.4，給予明（2026）年20.5xPE評價，同步升目標。

券商早在2022年就指出國巨轉型為全球電子零件整合供應商。展望第4季，預期優於季節性表現；受惠於電子產業需求增強、鉭電容價格上漲，以及芝浦電子（Shibaura）併購整合。

預估第4季營收季增4%，毛利率預期季增0.5個百分點至36.3%，主因鉭電容售價上升及併購芝浦電子效益。預估第4季EPS 3.21。總體產能利用率預期與第3季持平，明年進一步上升。

