國巨成交值衝高 美系大行再調高目標
美系大行將國巨（2377）的評等調升為正向，同時調高2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至11.3/14.1/16.4，給予明（2026）年20.5xPE評價，同步升目標。
券商早在2022年就指出國巨轉型為全球電子零件整合供應商。展望第4季，預期優於季節性表現；受惠於電子產業需求增強、鉭電容價格上漲，以及芝浦電子（Shibaura）併購整合。
預估第4季營收季增4%，毛利率預期季增0.5個百分點至36.3%，主因鉭電容售價上升及併購芝浦電子效益。預估第4季EPS 3.21。總體產能利用率預期與第3季持平，明年進一步上升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言