快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

美系大行展望封測產業 調高兩檔目標、京元電亮燈漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行指出半導體通膨（價格上漲）已經開始了；台積電（2330）漲價、記憶體供應商的報價能力提升、預期矽晶圓片也會上漲，認為漲勢也會延續到封測。預估先進封裝價格將上漲 5–10%，這是自新冠疫情晶片短缺以來首次漲價潮。

在眾廠之中，券商偏好京元電（2449），今（29）日開盤後衝高漲停，因其獲利能力如EBITDA 利潤率顯著優於同業，且在探針與 ASIC 測試市場持續擴大市占。

美系大行上修京元電2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至8.8/9.5/13.6，給予明（2026）年14xPE評價，公布升目標。反映AI GPU 測試需求強勁、ASIC 測試滲透率上升、及 AI 收入占比提升，目前產能吃緊。

美系大行上修日月光（3711）2025-2027年EPS至8.6/14/20.1，給予明年16xPE評價。同樣面臨產能吃緊，預期逐步將部分傳統打線封裝產線轉為flip-chip封裝以支援更多 AI 相關需求。產品組合優化且ASP提升，因此上修獲利預估。

AI 京元電

延伸閱讀

欣興2025年前三季 EPS 2.06元

精測2025年前三季 EPS 21.73元 需求暢旺

是方2025年前三季 EPS 11.7元 配息6.6元

智原2025年前三季 EPS 2.01元 年營收將衝高

相關新聞

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

輝達（NVIDIA）GTC大會於美國華盛頓特區盛大舉辦！鴻海（2317）集團董事長劉揚偉除應邀出席大會Pregame S...

輝達 GTC 大會！劉揚偉秀 GB300 並在德州、威州、加州持續擴產

輝達（NVIDIA）GTC大會於美國華盛頓特區盛大舉辦！鴻海（2317）集團董事長劉揚偉除應邀出席大會Pregame S...

美系大行展望封測產業 調高兩檔目標、京元電亮燈漲停

美系大行指出半導體通膨（價格上漲）已經開始了；台積電（2330）漲價、記憶體供應商的報價能力提升、預期矽晶圓片也會上漲，...

黃仁勳 GTC 登場 法人看好鴻海、廣達等供應鏈受惠

黃仁勳於2025年輝達（NVIDIA）GTC大會進行主題演講，直指輝達GPU市場需求依然旺盛，同時與美國能源部合作打造七...

高通發表AI200與AI250 重新定義AI時代機架級資料中心的推論效能

高通今日宣布推出新一代專為資料中心AI推論最佳化的解決方案：以高通AI200與AI250晶片為基礎打造的加速卡及機架系統...

神盾集團 AI 晶片2027年量產計畫啟動 出海馬來西亞與主權基金合資

神盾集團啟動新世代CPU計畫，與安國科技聯手開發基於 Arm CSSv3（V9系列）架構的高效能CPU晶片，目標2027...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。