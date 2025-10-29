致茂股價衝高7% 美系大行調升目標
美系大行上修致茂（2360）2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至18.4/23.4/27.4元，以明（2026）年35xPE評價，同步升目標。
券商預期電源與半導體測試推動成長。由於每機櫃功率上升，需使用更高密度電源供應器（PSU）及備援電池（BBU），為測試業務帶來額外成長機會。預估預估電源測試營收今明年年增幅 49% /38%。
半導體類，下一輪 AI GPU CoWoS 封裝周期將於2025年底至2026年初啟動，更高密度量測應用（如晶圓級多晶片模組 WLCM）將帶來新需求。預估半導體與光電相關業務今／明年營收增幅43% /41%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言