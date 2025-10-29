致茂股價衝高7% 美系大行調升目標

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行上修致茂（2360）2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至18.4/23.4/27.4元，以明（2026）年35xPE評價，同步升目標。

券商預期電源與半導體測試推動成長。由於每機櫃功率上升，需使用更高密度電源供應器（PSU）及備援電池（BBU），為測試業務帶來額外成長機會。預估預估電源測試營收今明年年增幅 49% /38%。

半導體類，下一輪 AI GPU CoWoS 封裝周期將於2025年底至2026年初啟動，更高密度量測應用（如晶圓級多晶片模組 WLCM）將帶來新需求。預估半導體與光電相關業務今／明年營收增幅43% /41%。

