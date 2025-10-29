快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

伊頓電氣「儲能 × 電網互動」雙軸創新 助台邁向能源自主新時代

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
伊頓在2025台灣國際智慧能源週，將展現在智慧電能管理五大核心技術。圖為伊頓的不斷電系統。圖／伊頓提供
伊頓在2025台灣國際智慧能源週，將展現在智慧電能管理五大核心技術。圖為伊頓的不斷電系統。圖／伊頓提供

全球淨零碳排浪潮快速推進，「電力韌性」與「能源自主」成為企業永續轉型的關鍵議題。而台灣企業對於儲能的推動，常受限於高額預算和投資報酬率的考量，有鑑於此，經濟部能源署為了鼓勵園區用電大戶裝設「表後儲能」，行政院8月底已核定相關補助計畫，使用國產電芯可申請每MWh補助500萬元，祭出為期4年共50億元的補助，於明年預算通過後正式上路，可望激勵用電大戶加速儲能的建置。

在能源政策實施的過程中，伊頓電氣（Eaton）擔任專業儲能顧問的角色，以創新技術協助企業能源轉型，展現電力管理領先布局，將在「2025台灣國際智慧能源週」中，展出結合電網互動式UPS與儲能技術，打造兼具高效率與深度節能的「EnergyAware智慧能源方案」，推動儲能與UPS成為推動永續與能源自主的雙核心技術。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，面對能源轉型與高科技製造業用電挑戰的雙重壓力，伊頓深知UPS與儲能系統已不再只是電力備援，而是企業邁向永續的關鍵。他接著說：「能源轉型不僅是技術議題，更是企業競爭力再定義的契機。透過高效率UPS、儲能系統與智慧配電整合，企業能在確保營運穩定的同時，主動參與電網互動，創造節能與收益雙贏。」

「關於經濟部能源署可望於2026年上路的「表後儲能」補助案，林鈺培補充：「相信有了政策的補助，能激勵園區企業加速儲能的建置，而我們位於新北市汐止廠區的『關鍵電力品質儲能實驗室』，可以為客戶在導入儲能系統前，進行完整的測試和驗證，提供專業的儲能服務幫助客戶做能源轉型。」

林鈺培進一步分享伊頓近日與NVIDIA合作推出的新一代800 VDC電力架構為例，此架構整合了配電與儲能技術，可支援高密度AI資料中心與智慧製造場域，為「從電網到晶片（Grid-to-Chip）」策略奠定關鍵基礎。該架構能以更高效率傳輸電力、降低能耗與熱損，並與NVIDIA等全球運算領導廠商協同設計，實現從電網端到晶片端的全鏈節能。

伊頓的參考架構與NVIDIA AI基礎設施整合，包括用於快速循環備電的超級電容、支援 ORV3 (Open Rack Version 3) 第三代開放機架標準的匯流排配電技術、支援匯流排與線纜托架的熱通道隔離系統，以及直流連接器等伊頓創新產品。此一創新不僅展現伊頓在高壓直流與能源整合領域的前瞻布局，也呼應其在台推動的EnergyAware電網互動與儲能方案，持續以創新技術支援產業朝AI與淨零並進的方向發展。

在「2025台灣國際智慧能源週」中，伊頓將展現在智慧電能管理領域的縱向整合實力，展區聚焦五大核心技術，包括：EnergyAware電網互動式UPS兼儲能系統、不斷電系統(UPS)與鋰電池解決方案、資料中心配電匯流排(Busway)結合Exertherm 24小時熱監控技術、Moeller系列配電方案，和電子元器件。

UPS NVIDIA AI

延伸閱讀

泓德日、澳案場 2025年底商轉

NBA／溫班亞瑪轟24分15籃板 馬刺開季4連勝平隊史最佳

「一個電力公司需求就比台灣多」台灣業者瘋日本儲能 報酬率高到像詐騙

旭隼9月每股賺3.47元

相關新聞

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

輝達（NVIDIA）GTC大會於美國華盛頓特區盛大舉辦！鴻海（2317）集團董事長劉揚偉除應邀出席大會Pregame S...

輝達 GTC 大會！劉揚偉秀 GB300 並在德州、威州、加州持續擴產

輝達（NVIDIA）GTC大會於美國華盛頓特區盛大舉辦！鴻海（2317）集團董事長劉揚偉除應邀出席大會Pregame S...

美系大行展望封測產業 調高兩檔目標、京元電亮燈漲停

美系大行指出半導體通膨（價格上漲）已經開始了；台積電（2330）漲價、記憶體供應商的報價能力提升、預期矽晶圓片也會上漲，...

黃仁勳 GTC 登場 法人看好鴻海、廣達等供應鏈受惠

黃仁勳於2025年輝達（NVIDIA）GTC大會進行主題演講，直指輝達GPU市場需求依然旺盛，同時與美國能源部合作打造七...

高通發表AI200與AI250 重新定義AI時代機架級資料中心的推論效能

高通今日宣布推出新一代專為資料中心AI推論最佳化的解決方案：以高通AI200與AI250晶片為基礎打造的加速卡及機架系統...

神盾集團 AI 晶片2027年量產計畫啟動 出海馬來西亞與主權基金合資

神盾集團啟動新世代CPU計畫，與安國科技聯手開發基於 Arm CSSv3（V9系列）架構的高效能CPU晶片，目標2027...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。