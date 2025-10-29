神盾集團 AI 晶片2027年量產計畫啟動 出海馬來西亞與主權基金合資

神盾集團啟動新世代CPU計畫，與安國科技聯手開發基於 Arm CSSv3（V9系列）架構的高效能CPU晶片，目標2027年5月設計定案（Tape out），成為台灣第一顆CSSV3 CPU，該計畫吸引馬來西亞主權基金新月科技基金取得合作，雙方將合資公司，助攻馬來西亞打造本土化晶片設計製造一條龍能力。

神盾集團科技日28日登場，以AI全面啟動為主題展開，其中乾瞻新上任還未滿月的營運長徐達勇首度露面演講，最受矚目。

安國與乾瞻共同開發的3奈米雲端伺服器AI運算平台Mobius100 CPU，安國7月才與Arm簽約取得IP授權，拚2027年5月設計定案，2026年底工程樣板完成，2027年第4季度量產。

徐達勇預估，若達成該進度目標，則將成為市場上第二顆面世的CSSv3產品（僅次於Arm本身），同時也是台版最快開發完成的CSSv3 CPU，更強調是R1版本，比Arm本身自研晶片版本R0還要具可擴展性，能支援客戶各種架構AI晶片並進行多核運算，客戶在封裝階段可以重複使用加速產品開發速度。

神盾董事長羅森洲表示，集團重金投資1億美元於開發此晶片，神盾在該計畫中主導策略及行銷，安國負責設計，並運用乾瞻的小晶片Chiplet互連介面技術UCIe，加上益華Cadence的合作，才得以大量縮短開發時間，這也展現該集團投入新世代運算架構的決心。

CPU以Arm的Neoverse CSS打造，透過Arm全面設計(Arm Total Design) 生態系進行開發，以小晶片(Chiplet) 為基礎的設計方法，在 AI 資料中心電力需求高漲之際，安國看好Arm架構的高能效設計成為關鍵優勢，規劃 128 核心 CSSv3 CPU，在每瓦效能與每核心效能上，訴求優於現有主流的 x86 架構。

由於低功耗，Arm架構CPU已成AI資料中心建置導入趨勢，目前Arm架構佔AI伺服器CPU比重僅9%，該比例仍在持續增加中。Arm 生態系近年快速成熟，CSSv3 已原生支援 Linux 作業系統，可與 GPU、AI 加速器無縫整合，對 AI 應用開發更具彈性。

神盾同時宣布，將以馬來西亞為國際化起點，與當地主權基金新月科技基金共同設立合資公司，透過此合資公司事業體，神盾集團將協助馬來西亞打造自主AI晶片，並搶吃當地AI資料中心30%晶片缺口。目前合資比例及業務項目未明，不過長期目標是在當地設計製造，以實現馬國AI晶片自主目標。

新月科技基金代表、CW Crescent Tech 執行合夥人陳若中也現身，他有30多年半導體資歷，此次負責主導由馬來西亞政府主權基金挹注的半導體基金投資仍處於早期投資的新創，他表示基金規模2億美元，期望策略性引進國際相對成熟半導體技術，比方神盾集團的IP技術，加速馬來西亞半導體產業成長，以趕上一流國際水準。

陳若中指出，馬來西亞其實在半導體已經累積 50 年經驗，但長期停留在 8 吋晶圓與後段封測，近年在地緣政治推動下，馬國啟動「國家產業新計劃 2030」與「國家半導體策略」期望重返高階製造舞台，長期目標是打造馬國自主AI晶片，期望合資項目可以助馬來西亞半導體起飛。