鴻海攜手輝達、Stellantis 與 Uber 擴大全球 Robotaxi 市場落地應用

鴻海（2317）今天宣布，將與輝達（NVIDIA）、Stellantis和Uber合作，在全球範圍內擴大用於機器人計程車服務的Level 4自動駕駛汽車的合作開發和部署。

鴻海是全球最大的電子製造商和解決方案提供商，正在將其在高性能計算、傳感器集成和電子控制系統方面的專業知識帶入與 NVIDIA、Stellantis 和 Uber 的合作中。

在此次合作中，每個合作夥伴都貢獻了獨特的優勢：鴻海的硬體和整合專業知識、NVIDIA 的DRIVE AGX Thor 和 DRIVE AV 軟體堆疊提供支援的先進 AI 運算、Stellantis 的車輛平台以及 Uber 龐大的全球網路——形成強大的聯盟來推進自動駕駛。這些工作的核心是開發基於 NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 架構的Level 4 車輛，這是一個參考計算和感測器平台，可實現安全、可擴展和軟體定義的自動駕駛出行。

鴻海董事長劉揚偉表示：「自動駕駛是鴻海電動車計畫的策略重點。NVIDIA、Stellantis 和 Uber 之間的戰略合作伙伴關係和優勢加速了Level 4 機器人出租車技術的部署，鴻海提供 HPC、傳感器集成，以實現全球推廣」。

NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳表示：「Level 4 級自動駕駛不僅是汽車產業的里程碑，更是 AI 能力的飛躍。車輛變成了一個機器人——一個以超人的精度看到、感知、計劃和駕駛的機器人。通過將 Stellantis 的全球規模與 NVIDIA DRIVE 和鴻海的系統集成相結合，我們正在創建一種新型的專用機器人出租車車隊——讓每個人都能更安全、更方便、更實惠地進行交通。

Stellantis 首席執行官安東尼奧·菲洛薩 （Antonio Filosa） 表示：「自動駕駛為客戶打開了新的、更實惠的交通選擇之門」。我們建立了AV-Ready平台來滿足不斷增長的需求，通過與人工智能、電子和移動服務領域的領導者合作，我們的目標是創建一個可擴展的解決方案，為每個人提供更智能、更安全、更高效的移動。

Uber 首席執行官 Dara Khosrowshahi 表示，「NVIDIA 是人工智能時代的支柱，現在正在充分利用這一創新來大規模釋放 L4 自主權，富士康和 Stellantis 是最早集成 NVIDIA 技術以部署在 Uber 上的公司之一。我們很高興與鴻海和 Stellantis 合作，為全球數百萬乘客帶來自動駕駛汽車的好處」。

Level 4 機器人出租車需要複雜的技術堆疊，包括強大的運算、智慧電源管理、可靠的連接和有效的熱控制。它們還依賴各種感測器（例如 LiDAR、雷達和多視圖攝影機）協同工作來感知環境。