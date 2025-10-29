黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手鴻海打造德州全自動化機器人工廠
輝達（NVIDIA）GTC大會於美國華盛頓特區盛大舉辦！鴻海（2317）集團董事長劉揚偉除應邀出席大會Pregame Show，集團也在現場展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。
輝達執行長黃仁勳在記者會上表示，「Young（劉揚偉） 是一位非常出色的合作夥伴，因為我們正在一起打造一座了不起的工廠——一座又一座工廠。我們正在德州建設的這座工廠將會是全自動化的機器人工廠」。
黃仁勳說，工廠裡將會有大量的機器人協同運作，彼此之間、以及與人員之間都能協作。這座工廠將生產 AI 超級電腦。他指出，「昨天我和 Young 見了面，我特別感謝他所做的所有努力，他真的非常出色，是一位令人敬佩的領導者」。
