經濟部：未來用電規畫 已納入AI需求

美國為了支撐資料中心龐大的用電量，正掀起一波核能復甦潮。經濟部官員說，評估未來電力需求時，已納入重大ＡＩ與新興產業投資的發展因素；對於核電議題，須滿足確保核安、核廢料可處理及社會有共識的三項原則。

ＡＩ運算對電力的需求驚人，大型資料中心內的伺服器長時間高效運轉，並需要龐大的冷卻能耗，使ＡＩ成為名副其實的「吃電怪獸」。美國能源資訊局（ＥＩＡ）預測，隨著ＡＩ與製造業回流，美國去年用電量已創新高，今、明年仍將持續攀升再刷新紀錄。

政策上，川普重返白宮後，明確表態支持核能發展，視核能為兼顧成本、穩定與減碳的關鍵能源，並加速核電布署，確保ＡＩ與高科技產業的電力基礎。

台灣的情況卻截然不同，根據最新全國電力供需報告，今年上半年經濟成長率高達百分之六點七五，但全國電力消費卻負成長百分之一點一，為首見經濟成長與用電成長脫鉤的特殊現象，經濟部也不排除今年全年用電量出現較去年略有衰退的可能。

雖然ＡＩ熱潮帶動外銷訂單與出口規模大增，但國內近期並未出現明顯的新ＡＩ用電大戶。

台電表示，申請用電與正式用電存有時間差，資料處理中心的用電需由用戶提供申請，台電再依用戶用電申請期程據以檢討是否核供，對於用電量大的資料處理中心，台電都會建議用戶設置於供電較寬裕且就近電源的地區。

經濟部則說，評估未來電力需求時，已納入重大ＡＩ與新興產業投資的發展因素，並依此進行電源開發規畫，可因應產業未來用電需求。預估一一四年至一二三年間，全國電力需求年均成長率約為百分之一點七。

此外，對於核電議題的態度，經濟部強調須滿足確保核安、核廢料可處理及社會有共識的三項原則，台電公司也須依照核安會規定進行自主安全檢查，針對重啟的安全條件、時程、成本效益等各面向進行綜合評估。