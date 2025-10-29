為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

聯合報／ 編譯季晶晶吳孟真、記者陳昱翔／台北報導
OpenAI等巨頭示警電力不夠用，意味在ＡＩ熱潮帶動下，大廠間搶電大戰火熱開打，OpenAI形容「電力就是新石油」，呼籲美國政府新增發電規模。美聯社
OpenAI等巨頭示警電力不夠用，意味在ＡＩ熱潮帶動下，大廠間搶電大戰火熱開打，OpenAI形容「電力就是新石油」，呼籲美國政府新增發電規模。美聯社

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由，該公司估值達五千億美元。

路透報導，依照協議，重組後的OpenAI將由微軟持有百分之廿七股份，價值約一三五○億美元（約新台幣四兆一千三百億元）。微軟股價開盤應聲勁揚百分之四，市值再次突破四萬億美元。

此外，OpenAI、Google、微軟共同創辦人比爾蓋茲同聲疾呼ＡＩ浪潮興起下，電力已不夠用，必須尋求更多新電力來源。OpenAI高喊在ＡＩ時代下，「電力就是新石油」，更是打造ＡＩ基建的關鍵策略性資產，建議美國政府每年應新增一百ＧＷ（十億瓦）發電規模。

不僅OpenAI擔心電力供應不足，Google也宣布與全美最大再生能源業者NextEra能源公司合作，重啟位於愛荷華州、已停擺五年的核電廠Duane Arnold能源中心。這座發電容量六一五MW（百萬瓦）的核電廠，預計二○二九年重新開始供電，將成為美國第三座恢復營運的核電廠。Google已簽署為期廿五年的購電協議，成為主要購電方。

Google母公司字母（Alphabet）總裁兼投資長波蕾特說，這項合作不僅確保ＡＩ時代能源穩定，也提供可靠可負擔的零碳電力，並創造就業機會。

OpenAI等巨頭示警電力不夠用，意味ＡＩ時代下，電力已成為「稀有財」，大廠搶電大戰火熱開打，須盡快開發新電力來源，不僅美國，全球主要國家新一波電力基建勢在必行。業界分析，隨著ＡＩ算力愈強，消耗電力就愈大。綠色和平組織統計，單是ChatGPT每天在全球耗電量即高達二九○萬度，相當於十萬個美國家庭一天用電量，這還不加計其他工廠導入ＡＩ或其他ＡＩ應用程式耗電。

ＡＩ對電力需求有多強，從OpenAI建議美國每年要新增一百GW發電規模，可見一斑。根據美國能源資訊署（ＥＩＡ）數據，一百ＧＷ相當於八百萬戶美國家庭十年的用電量。

台灣能源業者估計，一百ＧＷ是台灣一整年民生用電的九倍。換言之，若光是美國每年新建一百ＧＷ發電規模，「等於要花蓋出當下台灣民生發電基建九倍的資金，而且是每年都要再投一次」，商機驚人。

近幾個月來，OpenAI陸續簽署多項雄心勃勃的ＡＩ基建協議，這些計畫需要龐大的電力供應。在美國電網已承受壓力的情況下，遍布各地的資料中心將進一步挑戰美國的供電極限。

美媒ＣＮＢＣ報導，OpenAI在向白宮科技政策辦公室遞交十一頁的提案中，敦促官方承諾每年新增一百ＧＷ發電產能，並強調「電力不單單是公用事業」，「電力就是新石油」。

OpenAI認為，電力是打造ＡＩ基建的關鍵策略性資產，中國去年新增四二九ＧＷ發電產能，美國僅增加五十一ＧＷ，這種「電子落差」（electron gap），恐使美國在ＡＩ競賽中落後。

核電廠 微軟 Google 供電 比爾蓋茲 再生能源

延伸閱讀

AI發動機再+1 台指期夜盤大漲逾百點

PayPal與OpenAI達協議！可透過ChatGPT購買商品 盤前股價飆13%

高通AI晶片大單到 業界看好續帶旺台積電

AI 假收據暴增 企業有解方 雇主透過智能掃描反制

相關新聞

今年7月才退休 身價逾15億「台積電老將」回鍋英特爾？業界這樣看

市場謠傳台積電（2330）退休老將身價逾15億元的羅唯仁回鍋英特爾（Intel）掌研發，不過，未獲得本人證實、英特爾也未...

經濟部：未來用電規畫 已納入AI需求

美國為了支撐資料中心龐大的用電量，正掀起一波核能復甦潮。經濟部官員說，評估未來電力需求時，已納入重大ＡＩ與新興產業投資的...

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由...

毅嘉馬來西亞新廠落成啟用 2030年營收占比有望達40%以上

毅嘉科技馬來西亞居林新廠今（28）日落成典禮，由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持；毅嘉科技居林新廠鎖...

和碩在亞灣成立研發中心 童子賢：高雄將成南向新基地

和碩聯合科技投資7億元，今在高雄亞灣成立台灣第二研發中心，研訓基地兼具人才培訓、算力中心及AI、5G與自動化整合實證場域...

神盾集團舉辦科技日 異質運算、AI Chiplet與次世代AI視覺平台齊登場

神盾（6462）集團28日舉辦「2025 Egis Tech Day 神盾集團科技日」，以「AI全面啟動」為主軸，集結旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。