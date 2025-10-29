為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由，該公司估值達五千億美元。

路透報導，依照協議，重組後的OpenAI將由微軟持有百分之廿七股份，價值約一三五○億美元（約新台幣四兆一千三百億元）。微軟股價開盤應聲勁揚百分之四，市值再次突破四萬億美元。

此外，OpenAI、Google、微軟共同創辦人比爾蓋茲同聲疾呼ＡＩ浪潮興起下，電力已不夠用，必須尋求更多新電力來源。OpenAI高喊在ＡＩ時代下，「電力就是新石油」，更是打造ＡＩ基建的關鍵策略性資產，建議美國政府每年應新增一百ＧＷ（十億瓦）發電規模。

不僅OpenAI擔心電力供應不足，Google也宣布與全美最大再生能源業者NextEra能源公司合作，重啟位於愛荷華州、已停擺五年的核電廠Duane Arnold能源中心。這座發電容量六一五MW（百萬瓦）的核電廠，預計二○二九年重新開始供電，將成為美國第三座恢復營運的核電廠。Google已簽署為期廿五年的購電協議，成為主要購電方。

Google母公司字母（Alphabet）總裁兼投資長波蕾特說，這項合作不僅確保ＡＩ時代能源穩定，也提供可靠可負擔的零碳電力，並創造就業機會。

OpenAI等巨頭示警電力不夠用，意味ＡＩ時代下，電力已成為「稀有財」，大廠搶電大戰火熱開打，須盡快開發新電力來源，不僅美國，全球主要國家新一波電力基建勢在必行。業界分析，隨著ＡＩ算力愈強，消耗電力就愈大。綠色和平組織統計，單是ChatGPT每天在全球耗電量即高達二九○萬度，相當於十萬個美國家庭一天用電量，這還不加計其他工廠導入ＡＩ或其他ＡＩ應用程式耗電。

ＡＩ對電力需求有多強，從OpenAI建議美國每年要新增一百GW發電規模，可見一斑。根據美國能源資訊署（ＥＩＡ）數據，一百ＧＷ相當於八百萬戶美國家庭十年的用電量。

台灣能源業者估計，一百ＧＷ是台灣一整年民生用電的九倍。換言之，若光是美國每年新建一百ＧＷ發電規模，「等於要花蓋出當下台灣民生發電基建九倍的資金，而且是每年都要再投一次」，商機驚人。

近幾個月來，OpenAI陸續簽署多項雄心勃勃的ＡＩ基建協議，這些計畫需要龐大的電力供應。在美國電網已承受壓力的情況下，遍布各地的資料中心將進一步挑戰美國的供電極限。

美媒ＣＮＢＣ報導，OpenAI在向白宮科技政策辦公室遞交十一頁的提案中，敦促官方承諾每年新增一百ＧＷ發電產能，並強調「電力不單單是公用事業」，「電力就是新石油」。

OpenAI認為，電力是打造ＡＩ基建的關鍵策略性資產，中國去年新增四二九ＧＷ發電產能，美國僅增加五十一ＧＷ，這種「電子落差」（electron gap），恐使美國在ＡＩ競賽中落後。