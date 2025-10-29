AI需求旺 掀搶電大戰…台廠積極布局

OpenAI、Google、微軟同聲疾呼AI浪潮下，電力已不夠用，須尋求更多新電力來源。OpenAI高喊在AI時代下，「電力就是新石油」，更是打造AI基建的關鍵策略性資產，建議美國政府每年應新增100GW（10億瓦）發電規模。

OpenAI等巨頭示警電力不夠用，意味AI時代下，電力已成為「稀有財」，大廠間搶電大戰火熱開打，全球主要國家新一波電力基建勢在必行。台廠中，東元（1504）、大同、華城、士電等都在電力建設相關領域著墨多年，順勢大咬全球電力大基建商機。

綠色和平組織統計，單是ChatGPT每天在全球耗電量即高達290萬度，相當於10萬個美國家庭一天用電量，這還不加計其他工廠導入AI或其他AI應用程式耗電。OpenAI建議美國每年要新增100GW發電規模，根據美國能源資訊署數據，100GW相當於800萬戶美國家庭十年用電量。

近月來，OpenAI陸續簽署多項AI基建協議，需要龐大電力供應。CNBC報導，OpenAI在向白宮遞交11頁的提案中，敦促官方承諾每年新增100GW發電產能，並強調「電力不單單是公用事業」、「電力就是新石油」。

OpenAI認為，電力是打造AI基建的關鍵策略性資產，中國去年新增429GW發電產能，美國僅增加51GW，這種「電力落差」恐使美國在AI競賽中落後。

此外，Google宣布與全美最大再生能源業者NextEra合作，重啟愛荷華州已停擺五年的核電廠。這座發電容量615MW（百萬瓦）的核電廠，預計2029年重新開始供電，重啟工程估計耗資逾16億美元，成為美國第三座恢復營運的核電廠。Google已簽署25年購電協議，成為主要購電方。

Google母公司Alphabet總裁兼投資長波蕾特表示，這項合作不僅確保AI時代能源穩定，也將提供可靠、可負擔的零碳電力，並創造就業機會。微軟創辦人比爾蓋茲也憂心電力不足會影響美國在AI時代的競爭力，並看好核電將是最好的電力來源。