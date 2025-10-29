卓揆：陸電商不配合落地就下架

近期非洲豬瘟疫情，引發立委關注淘寶、拼多多等中國大陸電商平台，可能是豬瘟病毒破口。行政院長卓榮泰昨（28）日表示，將請經濟部、數位發展部研議，要求這些平台限期在台落地，若不配合，將要求平台下架，他更重話強調，「台灣不是漫無法律的國家。」

卓榮泰昨日赴立法院備詢。民進黨立委吳秉叡關注，淘寶等大陸電商在台並未實體落地，消費者下單商品，對人體造成危害恐求償無門，甚至成為非洲豬瘟破口。

卓榮泰指出，目前淘寶、拼多多並未在台落地，政府現在最關注的是非洲豬瘟，會強力查緝肉品，這部分會積極來做；他也將要求經濟部、數發部研究，如何限期規範平台落地，若限期不落地登記，不納入管制，數發部可能要求平台下架。

吳秉叡指出，世界上已有許多國家案例可參考，包含歐盟、日本、南韓，難道是台灣市場太小、不願落地，台灣法律也管不到？卓榮泰回應，台灣不是漫無法律的國家。

經濟部長龔明鑫表示，台灣現在仍不允許大陸在台灣經營電商；財政部長莊翠雲則說，針對跨境電子勞務，財政部已要求依規定辦理稅籍登記。

另外國民黨立委羅明才質詢，目前追查非洲豬瘟破口，疑似指向境外電商。

農業部長陳駿季表示，若跨部會合作到平台網站爬梳的關鍵字含有肉製品，會通知平台下架。