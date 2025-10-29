輝達催動歐洲 AI 算力 協力廠跟著吃香喝辣

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲、科技組／綜合報導

知情人士透露，輝達與德國電信（Deutsche Telekom）正準備宣布投資10億歐元（12億美元），在德國建設一座新的資料中心，加強努力推動歐洲發展AI基礎設施。

業界看好，輝達持續在全球AI市場攻城掠地，將帶旺其AI晶片與伺服器出貨，台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創（3231）等相關協力廠都將受惠。

彭博資訊報導，輝達和德國電信都將參與出資，歐洲軟體龍頭思愛普（SAP）將成為這座慕尼黑資料中心的客戶，將使用約1萬組高階繪圖處理器（GPU）。

報導指出，輝達執行長黃仁勳、德國電信執行長赫特格斯（Tim Hottges）、思愛普執行長柯睿安（Christian Klein），以及德國數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）預定11月在柏林舉行的活動上，宣布這項計畫。

近幾個月來，歐洲決策當局與科技業主管都強調，歐洲必須建立自有AI生態系，以追趕美國與中國大陸的競爭對手。

不過，輝達與德國電信規劃的資料中心規模，以及使用的GPU數量，與全球陸續宣布的GW（10億瓦）等級的超大型資料中心相比仍相對小。

微軟、Google等北美科技巨頭已陸續承諾投資數千億美元，建構AI算力，軟銀、OpenAI、甲骨文在美國德州開發的一座資料中心，預料將配置約50萬組GPU。

歐盟今年2月宣布規模2,000億歐元的計畫，要支持區域內的AI發展，目標是在未來五到七年內，將歐洲的AI運算能力提升三倍，但仍未明確說明將如何審查投標或分配資金。

德國電信也已與多家企業展開討論，探索參與建設所謂AI「超級工廠」（gigafactories）的可能性。

AI 德國

