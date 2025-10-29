台積退休老將新動向 羅唯仁傳轉戰英特爾

市場傳出，台積電（2330）退休老將、前企業策略發展資深副總經理羅唯仁將前往英特爾任職，主掌研發，惟昨（28）日未獲得本人證實，英特爾也未宣布相關人事案。

業界觀察，以當前英特爾研發團隊自成一局，以及羅唯仁身價在退休時已逾15億元研判，相關消息應該純屬市場傳言，但英特爾團隊變化仍是業界觀察重點。

羅唯仁今年7月27日從台積電退休，台積電先前表達對羅唯仁多年來對公司貢獻的感謝，並祝福他退休生活愉快。

此前，台積電內部公布資深副總經理暨人資長何麗梅卸轉任企業策略發展組織、持續領導企業永續組織，副總經理陳培宏擔任人力資源組織主管，業界認為是羅唯仁退休前的接棒安排。

目前台積電高階管理層已有三名陸續屆齡退休或宣布退休，包含前資深副總瑞克．凱希迪（Rick Cassidy）將於2026年1月退休、已卸任TSMC Arizona Corporation董事長及董事，轉任執行顧問；前資深副總經理林錦坤4月退休並在聯發科擔任顧問；台積電「研發六騎士」之一、前研發副總經理余振華也在7月退休。

根據台積電相關資料，羅唯仁在2004年加入台積電，出任營運組織二副總經理，在2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。