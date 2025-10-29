超級電腦戰場 鴻海、廣達早有布局

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

全球各國科技戰升級，美中除了在AI領域激烈競爭外，在超級電腦領域也互爭霸主。超級電腦數量與效能，成為兩強科技武力戰場，因應趨勢，台廠中，鴻海（2317）及廣達也持續布局相關領域。

鴻海集團很早就布局超級電腦領域，與輝達合作，2017年底，鴻海即攜手亞太電信（現併入遠傳電信），推出台灣首座民間商業運轉的超級電腦，後續也一直投入研發資源。

鴻海董事會日前通過，今年12月起一年內，以420億元額度採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力叢集暨超級電腦運算中心。鴻海規劃，與輝達合作打造的AI超級算力中心，將購買1萬顆輝達Blackwell Ultra架構GB300 GPU，建立首期27MW（百萬瓦）的超級算力，預定2026上半年啟用。

廣達多年來與Google合作，布局高速運算領域。廣達董事長林百里曾說，AI大潮浪起，廣達乘浪而上，要推出AI超級電腦，完成廣達「全壘打」。

