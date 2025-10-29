超微奪超級電腦大單 英業達、神達沾光

超微AI業務再下一城，將偕同慧與科技（HPE）、甲骨文，以及橡樹嶺國家實驗室，取得美國能源部10億美元（逾新台幣300億元）超級電腦大單。業界看好，超微AI大單落袋，台積電、鴻海、廣達（2382）、英業達（2356）、神達、健策、聯鈞等供應鏈跟著吃補。

路透報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）和超微執行長蘇姿丰已證實此合作案，超微將建置兩座超級電腦，將促進核能、癌症治療及國家安全等方面重大科學研發領域。

報導指出，這兩座超級電腦將位於田納西州的橡樹嶺國家實驗室，第一座超級電腦「Lux」預計在未來六個月內建置完成並上線。Lux以超微的MI355X AI晶片為核心。第二座更先進的電腦「Discovery」，以專為高效能運算設計的超微MI430系列AI晶片為基礎，預計2028年交付，2029年投入運作。

除了超微，美國伺服器品牌大廠慧與和甲骨文的雲端基礎設施部門也將共同參與相關超級電腦開發。市場解讀，美國此舉是為了確保擁有足夠的超級電腦以運行日益複雜的實驗，這些實驗需要大量的數據處理能力，以超級電腦算力將加速重點領域的科學發現進程。

Lux超級電腦的AI算力將比現有超級電腦強大三倍。蘇姿丰表示，MI430是MI400系列的特殊版本，結合傳統超級運算晶片關鍵特性與運行AI應用程式所需功能，「這次合作會成為美國創新的典範，展現政府、學術界與產業界如何攜手合作。」

蘇姿丰強調，Lux與Discovery將成為全球最節能的運算平台之一，讓全美研究人員能共享AI資料，並用於訓練與測試AI模型。她表示：「這些超級電腦象徵著承諾，對科學發現的承諾、對開放合作的承諾，以及對美國科技領導地位的承諾，這些技術將塑造我們的未來。」

橡樹嶺國家實驗室主任史崔佛表示，其中一項應用將是模擬核反應爐運作，並強調AI未來可望加速核能許可審查流程。這些超級電腦也將用於提升核融合能源、量子運算技術，以及模擬疾病對人體生物系統的影響。

這項合作的目標是實現川普政府7月公布「人工智慧行動計畫」中所提出的部分聯邦研究願景。

美國能源部表示，預期未來將有更多AI相關的產學合作研究計畫，「我們將與企業建立數十項合作，興建能以商業速度推進的研究設施，反映業界的創新步調」。

（編譯葉亭均、記者吳凱中、尹慧中、陳昱翔）



