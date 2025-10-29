中信電競戰隊 國際報捷

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
CFO於《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）16強瑞士制賽事中披荊斬棘，隊史首度晉級世界賽八強，台灣隊伍睽違十年再度躋身世界八強之列。中信育樂／提供

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）於《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）16強瑞士制賽事中擊敗歐洲FNC、南韓T1、北美FLY戰隊，首度晉級世界賽八強，是繼2015年ahq e-Sports Club與Flash Wolves後，台灣隊伍睽違十年再度躋身世界八強，CFO今（29）日對戰南韓KT Rolster，爭搶四強門票。

CFO今天將於上海梅賽德斯賓士文化中心迎戰來自南韓賽區第三種子KT Rolster爭奪四強門票。 KT Rolster在16強瑞士制賽程中連勝三場晉級八強，CFO將出戰強敵，CFO選手Doggo說：「不能只滿足於此，會繼續努力，期望能突破以前的成績。」

CFO戰隊日前先後安排與中國大陸賽區（LPL）混合隊伍及其他八強隊伍練習，調整狀態。CFO戰隊經理Kenny提到，八強是BO5（五戰三勝制），選角策略需要投入更多心力，模擬各種戰況。目前團隊氛圍很好，選手會彼此提醒，避免任何疏失影響比賽。

CFO主教練Chawy表示：「隊員們憑實力站上八強舞台，是對每一分努力最好的回報，我們會全力以赴，朝更高的目標邁進。」他更對台灣玩家喊話，「八強了！久等了，這是給你們的！」

回顧16強瑞士制賽事，CFO首戰對上來自歐洲傳統勁旅FNC，第二戰面對來自南韓、曾五度拿下世界冠軍的T1，CFO率先換線取得主動，下路選手Doggo接連單殺對方選手，團隊穩定發揮取得兩勝。第三戰與第四戰，CFO惜敗中國大陸賽區第二種子AL與南韓第二種子HLE；在關鍵第五戰，CFO展現絕佳默契，順利解決北美賽區第一種子FLY，晉級世界八強。

中國信託銀行2016年起投入支持電競產業，贊助多場電競展覽與大型賽事，於2022年成立「中信飛牡蠣」戰隊。為慶祝締造隊史新紀錄，中信飛牡蠣官方商城即日起至本周五止，推出全館精選戰隊周邊商品八折限時優惠活動，邀請粉絲一同為CFO集氣。

