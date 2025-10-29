和碩攻美獲 AI 伺服器訂單 德州廠擬下季量產

和碩（4938）衝刺美國AI大商機火力全開，共同執行長鄭光志昨（28）日指出，德州廠預計明年3月量產，已拿下輝達最新GB300與B300 AI伺服器大單。

和碩日前宣布取得位於德州喬治敦的Blue Springs Business Park廠房及土地，加入「美國製造」行列，劍指AI伺服器，並加速投入建廠，立刻傳來接單佳音。

和碩昨天舉辦高雄亞灣數位轉型研訓基地開幕，鄭光志受訪時透露，德州廠建設按計畫進行，主要生產伺服器，預計明年3月量產，該廠可提供Level 6到Level 11能力。

鄭光志指出，德州廠主要生產GB300或B300 AI伺服器，和碩本月及下個月已開始出貨GB200產品。和碩目前主要客戶群以中大型及小型為主，未來不排除服務大型雲端服務供應商（CSP），會持續與大型CSP接觸。

和碩北美伺服器生產主要是墨西哥廠，雖然該廠主要供應電動車需求，但和碩在內部規劃部分伺服器產線，已於今年下旬量產，因川普關稅政策搖擺不定，不少AI伺服器買主傾向在美國本土製造。

和碩今年10月上旬宣布取得德州喬治敦的Blue Springs Business Park廠房及土地，交易總金額3,072萬美元（約新台幣9億元）。

鄭光志分析，墨西哥廠具備打件、SMT能力，從Level 1到Level 11都可處理，有些伺服器產品可在墨西哥打件，後續部分再運到德州廠處理。

鄭光志透露，德州廠除主要生產伺服器的規劃，也看到不少新機會，已有客人詢問，如電動車或網通領域產品是否可在美國本地生產。他舉例，以電動車來說，有些客人還是需要在美國本土做模組組裝，和碩德州廠就能提供較高端的服務。