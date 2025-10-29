工研院挺量子科技發展

工研院昨（28）日舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」，以「AI躍飛·量子啟航」為主軸，聚焦繼AI之後最具顛覆性的量子科技浪潮。這場盛會橫跨半導體、AI、智慧製造、能源、生醫、淨零與量子科技等領域，是台灣產業掌握契機、布局未來的重要年度指標。

研討會為期九天，舉辦17場次。工研院院長張培仁表示，量子科技正加速從實驗室邁向產業應用，預估全球量子產業市場規模有望於2030年突破900億美元（約新台幣2.9兆元），成為各國布局的戰略高地，台灣不能缺席。

工研院並發表《無限量：量子百年創新紀元》專刊，為研討會揭開序幕。張培仁指出，工研院將整合台灣在半導體與資通訊的優勢，積極投入量子電腦研發，並針對金融、資安、生醫等潛力應用領域提出發展藍圖，期望透過產官學研協力共創，讓台灣在量子世代搶得先機、掌握科技主導權。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲說明，量子科技結合半導體、AI與通訊技術，將重塑產業模式並驅動智慧社會發展。台灣應善用優勢，積極布局量子關鍵技術。

專刊中提出四大策略建議，首先是關鍵技術研發與應用創新，應鎖定量子晶片、控制系統與混合運算等核心技術，並結合AI應用場域，打造從研發到市場落地的創新鏈；其次要透過國際合作與標準參與，鏈結美、歐、日等量子聯盟，建立科研及供應鏈戰略夥伴關係。

在量子科技治理與人才整備面向，建立完整的科技治理框架，並強化法制與教育體系，培育跨域應用人才；最後是推動試驗場域建構與創新育成，設立量子研發與驗證平台，結合創新基金與新創資源，加速技術商業化，將研發成果轉化為產業動能。首日論壇邀請量子運算新創公司Quantinuum首席科學家Harry Buhrman發表專題演講，諾貝爾物理學獎得主Alain Aspect也製播致詞影片，強調量子科技對台灣乃至全球未來發展的重要性。

與談人包含中研院特聘研究員兼量子電腦專題中心執行長陳啟東、鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、IBM台灣技術長莊士逸等。