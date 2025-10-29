中華電金雞 資拓宏宇將上市

資拓宏宇（6614）昨（28）日舉辦上市前業績發表會。資拓宏宇多年來參與電子化政府、氣象自動化、智慧交通與醫療資訊系統等國家級專案，更與母公司中華電信攜手打造完善民生資訊系統，是國內少數能提供雲端科技全方位解決方案的系統整合商。資拓宏宇預定11月下旬從興櫃轉掛牌上市。

資拓宏宇是由資策會分割，獲得中華電信入股，專注大型資訊系統建置與整合服務，2020年獲得中華電信及研華加碼投資，公司成員多出身於國家資訊工程體系，涵蓋資訊、通訊及軟硬體整合等領域。

資拓宏宇核心業務以應用系統開發與建置為主，約占營收八成，主要協助政府與企業進行各類大型資訊系統的開發、維運與控管；雲端轉移與雲端應用系統建置；AI專案規劃、建置與導入；軟硬體整合與銷售服務及資安產品與顧問服務等資訊服務。

產品與技術布局上，公司持續自主研發，包括智能客服iNana、生成式AI平台iNana RAG、企業整合平台DigiMesh、資拓宏宇診所雲、資拓宏宇永續雲及TCFD平台，並將生成式AI應用至金融、醫療與政府知識庫。雲原生SaaS服務成為新成長動能，以訂閱模式及長期合作架構打造為第二成長曲線。

資拓宏宇董事長吳麗秀指出，公司以「數位轉型」與「永續發展」為雙主軸，提供企業完整的解決方案。希望協助企業在數位化與永續發展的浪潮中取得領先，成為台灣數位轉型與永續發展的領導品牌與標竿廠商。

資拓宏宇長期深耕四大核心領域，包括：智慧政府、智慧金融、智慧醫療與智慧城市。承接許多政府與企業的資訊系統建置、開發與維運案，並與國際核心軟體商合作，協助銀行將系統導入海外分行；還將國內智慧政府與智慧城市的成功經驗輸出國際市場，已在多個友邦與海外地區取得成果。

她說，資拓宏宇掌握六大核心技術，分別是人工智慧（AI）、雲端運算（Cloud Computing）、大數據與資料治理（Data Governance）、永續淨零（ESG）、機器人流程自動化（RPA）以及5G通訊與物聯網（IoT），也全面應用在四大領域各項專案與自有產品中。

台新證董事長郭嘉宏表示，資拓宏宇有1,600位工程師，累積許多Domain Know-how，這是競爭優勢。

中華電信的簡志誠董事長也到場支持，並說明資拓宏宇品牌理念「IISI」就是代表公司的核心能力，第一個I是AI，第二個I是 PI（商業智慧與永續指標），兩個「I」加上 SI（系統整合），象徵以智慧驅動整合，打造從AI、ESG、雲端應用到大數據分析的全方位解決方案。