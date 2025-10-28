VicOne與帝濶打造資安與隱私保障新世代AI機器人 將在CES 2026展出

資安業者VicOne LAB R7 28日宣布，與帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）戰略合作，結合雙方在資安與隱私防護的專長，攜手打造「聰明又有安全分寸」的新世代AI機器人，共同拓展美國AI機器人商機，也將在明年1月美國最大消費性電子展(CES 2026)展示成果。

巡檢機器犬、智慧客服機器人與醫療照護機器人紛紛導入具身智慧AI，市場對兼具隱私與資安的解決方案需求日益迫切。VicOne與帝濶的合作，為AI機器人產業提供一套可即時部署的防護網，幫助廠商縮短開發周期、降低風險，並在滿足合規要求的同時，實現永續且可信賴的智慧服務。

VicOne指出，人形機器人的創新趨勢讓使駭客的攻擊手法不斷翻新，入侵途徑從網路擴展到文字、影像、語音甚至行為模型，一旦發生外洩或誤判，影響將不僅是隱私資料，更可能波及人身安全。因具身智慧AI機器人與連網汽車在技術架構上同樣具備複雜系統與AI模型，VicOne 2022年成立以來，內部資安研究實驗室VicOne LAB R7就專於探索智慧移動中VLM、LLM等AI工具，從出廠前的弱點掃描與紅隊演練延伸到系統層與模型層的即時防護與SOC監控，讓具身智慧AI機器人在導入新技術時不必從零開始建置資安機制，能在產品全生命周期中持續監測與防禦。

VicOne LAB R7近期也發布全球第一份《AI機器人資安風險與防護白皮書》，針對人形機器人與機器狗所面臨的資安風險進行全面盤點與分析，並提出多層次的防護建議。

帝濶專注於去識別化與隱私保護，運用多模態AI模型、聯邦學習、差分隱私與同態加密，並搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin高效運算平台，開發出能在影像辨識過程中即時去除敏感資訊的隱私視覺語言模型，確保應用在醫療、監控、客服或工業場景時，個人資訊不會外洩。

雙方合作方面，帝濶強化影像與語音資料的隱私保護，VicOne為其技術應用提供系統與模型安全的即時防護，最終讓機器人在「安全」、「隱私」與「服務不中斷」三個層面皆獲保障。降低應用落地的風險，幫助廠商更快推動產品上市，並符合歐盟《人工智慧法案》（EU AI Act）、美國NIST《AI風險管理架構》（AI RMF）等國際規範，順利進入全球市場。

VicOne執行長鄭奕立表示，AI機器人能夠自行經感知、決策、控制、到執行動作回應，資安已是核心設計需求，結合隱私防護結合，才能確保各種智慧移動技術落地並安全、持續地服務社會。歐盟《資安韌性法》（EU Cyber Resilience Act, CRA）已經正式生效，包含數位元素的產品（Products with Digital Elements, PDE）皆需要符合相關的網路安全要求，以降低風險、加速產品上市時程，並獲得全球市場的信任。VicOne LAB R7與帝濶的合作將守護智慧機器人的大腦，打造值得信賴的具身智慧AI生態。

帝濶智慧科技總經理鄒耀東強調，帝濶專為機器人打造的多模態AI隱私代理人「DeCloakBrain機器人決策系統」具備去識別化、自主情境感知與即時異常事件辨識等核心能力，透過VLA模型實現智慧化反應，可在邊緣運算平台上高效運行。為醫療環境、辦公大樓及公共安全巡檢等多元場域提供即時、全面的守護，更可協助落實安全合規與隱私保護。將結合VicOne多層次防護架構，為AI機器人應用帶來更便捷的使用體驗、更嚴謹的隱私防護，以及更完善的安全保障。