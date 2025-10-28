和碩美國德州廠明年3月啟動量產 將生產GB300 AI伺服器

和碩（4938）集團日前拍板決定「美國製造」，取得位於德州喬治敦（Gerogetown）的Blue Springs Business Park廠房及土地，劍指AI伺服器，對此，和碩共同執行長鄭光志28日指出，德州廠預計將於明年3月啟動量產，屆時將生產輝達（NVIDIA）最新的GB300或B300 AI伺服器。

鄭光志表示，德州廠目前建設按照計畫進行，主要以生產伺服器為主，預計將於明年3月開始量產，該廠可提供Level 6到Level 11能力。

鄭光志指出，明年德州廠量產時主要生產GB300或B300 AI伺服器，而和碩本月及下個月已開始出貨GB200產品；和碩目前主要客戶群是以中大型及小型為主，但未來也不排除服務大型雲端服務供應商（CSP）的機會，公司持續與這些大型CSP接觸。

和碩在北美目前已有伺服器生產能力，主要是其墨西哥廠，雖然該廠主要供應電動車需求，但和碩在其內部規劃部分伺服器產線，且已於今年下旬量產，但因川普關稅政策關係搖擺不定，目前不少AI伺服器買主仍傾向在美國本土製造，藉此規避關稅風險。

為此，和碩於今年10月上旬宣布取得位於德州喬治敦的Blue Springs Business Park廠房及土地，交易總金額為3,072萬美元（約新台幣9億元）。

鄭光志分析，墨西哥廠具備打件、SMT能力，從Level 1一直到Level 11都可處理，因此，有些伺服器產品可以在墨西哥打件，後續部分再運到美國德州廠處理，和碩集團在北美伺服器製造能力是相當有彈性。

此外，鄭光志透露，德州廠現階段除了主要生產伺服器的規劃外，也看到蠻多新機會，目前已經有不少客人來詢問，比如電動車或網通領域產品是否可以在美國本地生產。

他舉例，比如以電動車來說，有些客人還是需要在美國本土做模組組裝，和碩德州廠就能提供這種較高端的服務。