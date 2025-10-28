快訊

毅嘉馬來西亞新廠落成啟用 2030年營收占比有望達40%以上

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
毅嘉馬來西亞居林一期廠落成啟用。圖／毅嘉提供
毅嘉馬來西亞居林一期廠落成啟用。圖／毅嘉提供

毅嘉科技馬來西亞居林新廠今（28）日落成典禮，由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持；毅嘉科技居林新廠鎖定車用及光通訊市場需求，2030年營運目標將可望達到集團總營收規模40%以上占比，成為毅嘉第二大的生產製造中心。

毅嘉馬來西亞檳城投資建廠始於1989年，2024年毅嘉為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，以提升毅嘉東南亞生產製造產能。今日的落成啟動儀式由馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞投資發展局吉打分局局長Puan Nazlizan Abdullah、吉打投資局首席營運官Noor Ikhsan Bin Abdul Aziz、吉打州台灣商會羅濟原會長等眾多嘉賓共同出席，一同見證毅嘉科技集團居林新廠落成啟用。

毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約3萬平方米，新建廠房共四層樓，廠房總面積超過5萬5000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，體現了工業4.0的核心原則，並專注於招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過1000個就業機會。

毅嘉2025年前三季度累計合併營收為81.24億元，年增16%，合併稅後淨利為5.67億元，年增達13%，每股稅後盈餘1.86元。毅嘉前三季獲利創近年新高，未來毅嘉科技集團也將持續聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，致力為全球客戶提供一站式的全模組解決方案。

毅嘉科技 馬來西亞 東南亞

