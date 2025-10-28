聽新聞
0:00 / 0:00
毅嘉馬來西亞新廠落成啟用 2030年營收占比有望達40%以上
毅嘉科技馬來西亞居林新廠今（28）日落成典禮，由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持；毅嘉科技居林新廠鎖定車用及光通訊市場需求，2030年營運目標將可望達到集團總營收規模40%以上占比，成為毅嘉第二大的生產製造中心。
毅嘉馬來西亞檳城投資建廠始於1989年，2024年毅嘉為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，以提升毅嘉東南亞生產製造產能。今日的落成啟動儀式由馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞投資發展局吉打分局局長Puan Nazlizan Abdullah、吉打投資局首席營運官Noor Ikhsan Bin Abdul Aziz、吉打州台灣商會羅濟原會長等眾多嘉賓共同出席，一同見證毅嘉科技集團居林新廠落成啟用。
毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約3萬平方米，新建廠房共四層樓，廠房總面積超過5萬5000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，體現了工業4.0的核心原則，並專注於招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過1000個就業機會。
毅嘉2025年前三季度累計合併營收為81.24億元，年增16%，合併稅後淨利為5.67億元，年增達13%，每股稅後盈餘1.86元。毅嘉前三季獲利創近年新高，未來毅嘉科技集團也將持續聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，致力為全球客戶提供一站式的全模組解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言