和碩在亞灣成立研發中心 童子賢：高雄將成南向新基地

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
和碩董事長童子賢（右三）、高雄市長陳其邁（右一）等人參觀研發中心內相關儀器。記者徐白櫻／攝影
和碩董事長童子賢（右三）、高雄市長陳其邁（右一）等人參觀研發中心內相關儀器。記者徐白櫻／攝影

和碩聯合科技投資7億元，今在高雄亞灣成立台灣第二研發中心，研訓基地兼具人才培訓、算力中心及AI、5G與自動化整合實證場域。董事長童子賢表示，高雄是和碩聯合科技布局南台灣的重要里程碑，也是支援東南亞及南亞的前進基地。

和碩（Pegatron）今天下午高雄港棧五庫舉辦「亞灣數位轉型研訓基地」開幕典禮，經濟部次長何晉滄、高雄市長陳其邁及和碩董事長童子賢等人為新基地運作按下啟動鈕，150位產官學研代表出席見證。

陳其邁表示，和碩是台灣電子五哥之一，漸朝End-to-End 全面系統整合商方向發展，和碩研發中心將會為高雄增加200個就業機會、間接創造10億元投資產值，此計畫也是亞灣2.0中非常重要的一項指標性投資，對鋼鐵、石化等傳產及智慧港灣服務方案提供扮演非常重要的角色。

童子賢表示，來到高雄，窗外看見軍艦讓人心曠神怡，跟台北辦公室景觀完全不同。和碩近年積極強化在台研發能量，第二研發中心預計3年內投入約7億元，並與高雄科技大學合作培訓專業人才，聚焦南部產業AI化與智慧製造升級需求，同步推進5G與自動化應用技術的研發。

童也指出，以前因竹科因素，許多科技聚落坐落北邊，然而高雄面向東南亞及南亞，具有地利之便，向南是經濟蓬勃發展、眾多廠商前進拓展據點的重要經濟區，若以高雄亞灣當培訓基地及實驗場域，能為越南、泰國、馬來西亞等東南亞工廠打造不同的彈性製造方案、AI解決方案，這是非常好的結合。

和碩說明，研訓基地結合5G實驗場域、AI算力中心PEGA AI Data Center、智慧製造共創場域與培訓暨成果展示中心，以高雄為測試與示範節點，推動研發成果輸出，拓展至國內外市場。

和碩在高雄港棧五庫打造亞灣數位轉型研訓基地，不僅是人才培訓中心，也是和碩往東南亞及南亞發展的重要前進基地。記者徐白櫻／攝影
和碩在高雄港棧五庫打造亞灣數位轉型研訓基地，不僅是人才培訓中心，也是和碩往東南亞及南亞發展的重要前進基地。記者徐白櫻／攝影
和碩亞灣數位轉型研訓基地今天揭幕，不僅是人才培訓中心，也是和碩南向發展的重要前進基地。記者徐白櫻／攝影
和碩亞灣數位轉型研訓基地今天揭幕，不僅是人才培訓中心，也是和碩南向發展的重要前進基地。記者徐白櫻／攝影
和碩亞灣數位轉型研訓基地今天開幕，高雄市長陳其邁預估，和碩會間接創造10億元投資產值。記者徐白櫻／攝影
和碩亞灣數位轉型研訓基地今天開幕，高雄市長陳其邁預估，和碩會間接創造10億元投資產值。記者徐白櫻／攝影

