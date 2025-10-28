神盾集團舉辦科技日 異質運算、AI Chiplet與次世代AI視覺平台齊登場

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
右邊為神盾董事長羅森洲、中邊則為宏碁集團創辦人施振榮。圖／公司提供
右邊為神盾董事長羅森洲、中邊則為宏碁集團創辦人施振榮。圖／公司提供

神盾（6462）集團28日舉辦「2025 Egis Tech Day 神盾集團科技日」，以「AI全面啟動」為主軸，集結旗下安格（6684）、芯鼎（6695）、安國（8054）與乾瞻等子公司與夥伴，展示涵蓋AI視覺平台、機器人與無人機晶片、3奈米異質運算架構等多項尖端技術，展現台灣半導體與AI創新生態的整合能量。

安格與欣普羅光電（6560）打造以AI深度學習與高速感測結合，推出具備自主判斷與環境理解能力的視覺系統。此視覺平台採用高能效AI推論核心與動態場景優化演算法，可大幅降低延遲並提升辨識精準度，預期將成為自駕系統、智慧監控與工業自動化的關鍵AI基礎模組。

芯鼎則帶來「專為機器人及無人機打造的6奈米AI Chiplet平台」，以高能效設計結合模組化AI架構，實現輕量化與高效能兼具的邊緣運算方案。該平台採用6奈米製程並以Chiplet模組化設計整合CPU、NPU與ISP單元，藉由小晶片Chiplet互連介面技術（UCIe）實現資料高速傳輸以擴充AI智慧運算效能。

此外，安國與乾瞻科技聯合發表「使用於AI資料中心的3奈米CPU／AI HPC異質運算／Chiplet架構」，展示面向雲端伺服器AI運算的新世代平台，採用3奈米製程與異質整合設計，符合Arm CSA標準，其創新整合趨勢展現高度靈活性以滿足AI運算的多樣性架構，能因應各應用市場急遽成長的AI需求。

AI 奈米 欣普羅光電 神盾 Arm CPU

