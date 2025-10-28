台灣大攜國際七大電信商 推全球首創「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」

台灣大哥大（3045）28日於日本東京KDDI Summit 2025中宣布，攜手新加坡Singtel、泰國AIS、菲律賓GOMO、香港HKT、澳洲Optus、印尼Telkomsel及日本KDDI等七大國際電信夥伴，共同啟動全球首個以電信基礎設施為核心的跨境旅遊平台「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」，涵蓋全球3.5億名行動用戶。

面對亞太跨境旅遊市場持續強勁成長，旅客長期受困於優惠分散、身分驗證繁瑣、支付不便與語言隔閡等等數位痛點。台灣大指出，WanderJoy從此痛點切入，以電信App為統一介面，整合八家電信業者App旗下生態圈，覆蓋超過3.5億名行動用戶。

台灣大指出，透過科技賦能，將傳統的電信漫遊服務，升級為「跨境生活入口」，用戶無需更換SIM卡，即可透過原號漫遊服務，即時取得當地食宿遊購的獨家優惠，並實現累積點數與安全支付。

台灣大月租型用戶即日起，可直接透過「台灣大 App」內的WanderJoy專區，搶先體驗多項跨境限定禮遇，包括Grab Travel Pass最高折合新台幣2,700元折扣、KKday行程最高85折、Trip.com飯店預訂9折、航班預訂94折等。

台灣大總經理林之晨表示，旅客在跨境移動時的核心痛點，在於資訊的斷裂與服務的脫節。WanderJoy 運用電信的穩定連線基礎，結合科技的即時能力，讓旅客的旅程體驗從複雜轉為直覺。

林之晨強調，台灣大依循超5G戰略方針，透過Telco+Tech策略，鏈結AppWorks新創生態系資源，成功推動八家電信商App間完成底層系統介面串接API Integration，解決傳統跨境服務需頻繁切換App的數位藩籬。現在，旅客不再需要重複下載、切換介面或重複登入，只要打開熟悉的電信 App，即可進入WanderJoy專區，一站式串連交通、餐飲、購物及娛樂，大幅優化行動體驗。

台灣大個人用戶事業商務長暨WanderJoy副主席林東閔代表出席KDDI Summit 2025，以「跨國共創：形塑嶄新旅遊體驗的無限可能」為題發表演講，並與新加坡電信國際數位服務（IDS）首席執行官暨聯盟主席Anna Yip、以及各家電信商代表同台對談，共同探討電信服務的戰略升級與亞太合作新契機。

台灣大指出，正在重新定義電信服務的角色，將電信App從單純的通訊介面，升級為用戶在海外消費與生活的核心樞紐，讓連線成為旅途中持續陪伴的服務。未來，台灣大將持續與WanderJoy攜手導入點數兌換與跨境金流機制，整合電信、旅遊、科技消費循環，將更多台灣優質新創、產品推向國際，共同提升全球旅客的行動與旅遊體驗，朝「大東南亞級」科技電信集團邁進。

林東閔更從市場增長與生態系布局角度，引述數據指出，亞太跨境旅遊人次，2024至2026年將以每年15%至20%的複合成長率快速增長。台灣大與聯盟夥伴洞察到用戶與消費者出國旅遊時，真正的困擾在於資訊與服務的串接效率，而非單純的優惠獲取。透過電信平台的整合，WanderJoy得以在用戶出發前即完成交通、餐飲、景點的服務預布建，實現旅程體驗的預先串聯。

林東閔指出，WanderJoy是台灣大推動「Taiwan Mobility」長線戰略的重要支點。此次平台技術串接，結合全台最大OTA夥伴KKday旅遊內容，進一步加速WanderJoy的商業化進程與旅客體驗升級。KKday為AppWorks投資並長期支持的企業，體現台灣大透過與AppWorks的長期策略合作，將本地新創能量延伸至國際生態系。未來，台灣大將持續整合USPACE、WeMo等智慧出行夥伴，打造從旅遊、交通到城市生活的跨境行動生態，輸出台灣的科技實力，擴展亞太移動服務版圖。

新加坡電信國際數位服務（IDS）首席執行官暨WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟主席Anna Yip表示，WanderJoy的成員正從傳統的「連線服務供應商」成功轉型為「跨境體驗推動者」。隨著旅客決策高度依賴行動裝置，聯盟透過電信數據洞察，結合旅宿、零售、交通等夥伴網絡，為用戶提供從親子景點到冒險旅程等獨特且專屬的體驗價值。此次啟動展現產業合作在塑造旅遊未來上的戰略力量，重新定義電信業的角色與國際服務方式。

未來WanderJoy持續擴大合作生態圈與旅遊服務版圖，並攜手多家國際品牌推出專屬禮遇。旅客可透過各會員電信App（如台灣大App、My Singtel、myAIS、The Club、MyTelkomsel、GOMO PH App、KDDI au Unlimited Data Overseas等）直接登入使用，無需額外註冊，即可一站式取得多項獨享優惠。