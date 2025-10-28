欣興子公司蘇州群策擬香港掛牌 待明年股東會拍板
欣興（3037）28日公告董事會決議子公司蘇州群策擬香港掛牌，待明年股東會拍板，公司說明，蘇州群策上市後，可藉助香港聯交所的國際化資金平台所提供的多元化籌資管道募集資金，強化公司集團財務結構，提升集團財務調度的靈活性，並加速公司集團在全球及中國大陸之發展，可有效提升企業知名度，藉此吸引優秀人才，提高員工向心力；除增強蘇州群策自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於提升整體股東權益，並為股東追求最大利益。
欣興提到，公司預計未來仍將維持透過第三地區子公司Hemingway Int’l Limited、UMTC Holdings Limited、UniWonderful Holdings Limited及UniBest Holding Limited暨其等子公司間接持有蘇州群策股權，對蘇州群策及其子公司仍具有控制力。
欣興提到，蘇州群策考量長遠發展，擬辦理本次發行上市，惟目前尚未送件，未來送件時點及申請期間長短等事項存在不確定性及不可預測性。子公司蘇州群策擬於香港聯交所申請上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行之新股股數暫定約占蘇州群策發行後總股本比例15%，惟最終上市之發行數量及持股比例，仍將根據所適用相關法令與上市規定、資金需求、與相關主管機關及交易所之溝通情況以及市場情況，由蘇州群策與證券商協商確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言