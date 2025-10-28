台數科搶進會員點數經濟 推出回饋機制「哈POINTS」

台灣數位光訊科技搶進會員點數經濟，台數科表示，為強化會員經營與數位服務整合，推出點數回饋機制「哈POINTS」，除推出三大現實贈點活動，未來將拓展「哈POINTS」的應用範圍，規劃與線上購物平台合作，延伸至日常消費場景，創造更豐富的點數價值。

台數科表示，以「哈POINTS 點點成金，繳費更輕鬆！」為核心主軸，透過行動客服APP與智慧機上盒雙平台，讓台數科用戶在日常繳費與使用服務過程中，能獲得專屬回饋，體驗更貼心的數位服務，用戶只要參加指定活動或綁定循環扣款，即可累積點數；每1點等同1元，可直接折抵台數科各項服務費用，包含有線電視、光纖網路及多元加值影音服務。

為了讓更多用戶體驗「哈POINTS」的便利與價值，台數科指出，同步推出三大限時贈點活動，首先是申請循環扣款最高贈250點；第二為LINE TV續繳並自動扣款最高贈120點；第三則為限定方案最高贈849點。

台數科表示，「哈POINTS」不僅是點數制度，更是台數科推動數位轉型與會員經營的重要里程碑。透過整合行動客服APP與智慧機上盒的數據平台，讓點數回饋、方案參加與帳務管理一次完成，為用戶打造「繳費、觀看、回饋」的智慧生活循環。

展望未來，台數科指出，將整合會員行為數據，強化用戶互動體驗，拓展「哈POINTS」的應用範圍，規劃與線上購物平台合作，讓點數不僅能折抵帳單，更能延伸至日常消費場景，創造更豐富的點數價值。同時，行動客服APP也將不斷優化操作介面，讓用戶能即時掌握可參加活動、贈點進度與累積記錄，輕鬆享受回饋的樂趣。