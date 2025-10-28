智冠子公司智雲科技攜手合作夥伴 搶攻資安市場商機

科技加速演進帶來資安威脅升高，不斷進化的防護機制與對專業人才的需求，成為台灣產業升級的必備軟實力。智冠（5478）集團子公司智雲科技28日宣布啟動雲端與資安的雙引擎策略，並攜手威彼資訊與北祥科技服務，組成三方策略聯盟，透過導入國際級產品DBSAFER、在地化與安裝測試，啟用教育中心並同步推出專業認證課程，從上到下打造完整的資安生態鏈，協助企業強化防護韌性，第一線促進台灣產業再升級。

圍繞DBSAFER打造台灣全方位資安產業鏈

此次策略聯盟在合作架構上，智雲科技作為DBSAFER台灣總代理，與威彼資訊共同負責導入國際級產品與頒發認證，確保服務品質與全球標準接軌；北祥科技服務負責在地推廣與教育訓練，於內湖成立DBSAFER資安教育中心，推出PCB專業認證課程。結合國際產品、在地培訓、認證體系的三方合作模式，協助企業從技術導入到人才培訓一次到位。

智冠集團財管中心鍾興博總經理表示，「智冠集團長期深耕數位娛樂與遊戲產業，對資訊安全相當重視。無論是遊戲內容、金流交易或玩家資料，安全防護都是維繫信任與品牌永續的基石。智雲科技作為集團旗下雲端服務的子公司，不僅強化雲端機房與基礎建設能量，更進一步將專業延伸至資訊安全領域。此次三方策略聯盟，象徵智雲科技從雲端服務供應商進化為企業資安夥伴，未來將持續深化雲端與資安雙軸發展，完善集團在數位信任的整體布局。」

DBSAFER全新功能「FaceLocker」採用Vision AI技術，持續對臉部進行身份驗證，提供無密碼、無感驗證體驗。系統能即時偵測授權人員離席、未授權或多人共用等異常行為，並自動中斷使用與鎖定，確保資料安全。「FaceLocker」同時具備強大反欺騙（Anti-Spoofing）、反偽造與防偷拍防護機制，即使是異地遠端工作、網路中斷時，亦能透過離線認證持續運作，協助企業打造零信任的安全環境。

為遊戲產業量身打造專屬方案 協助資安再升級

因應《個資法》修法推動與關鍵基礎設施防護規範上路，企業對帳號與身分驗證的控管標準更加嚴格。DBSAFER為韓國市占超過七成的企業級資安品牌，全球累積逾6,000家標竿企業與政府機關採用，涵蓋金融、電信、醫療等產業。產品以模組化架構整合帳號權限管理、使用者行為記錄與資料庫異常偵測等功能，協助企業落實法規遵循，建立自動化防護管理體系。

智雲科技在延伸DBSAFER核心防護架構下，亦持續了解台灣在地需求，規劃推出專屬於遊戲產業的雲端資安解決方案。智雲科技預計未來持續將資安防護，拓展至台灣中小企業，提供更彈性且滿足需求的服務，協助企業完善防護體系，助力資安軟實力再升級。