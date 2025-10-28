今年7月才退休 身價逾15億「台積電老將」回鍋英特爾？業界這樣看

市場謠傳台積電（2330）退休老將身價逾15億元的羅唯仁回鍋英特爾（Intel）掌研發，不過，未獲得本人證實、英特爾也未宣布相關人事案，半導體業界人士也觀察，該案機率低，加上實際過往接觸羅唯仁情況以及當前英特爾研發團隊已自成一局來看，預期應屬謠傳，不過後續英特爾團隊變化仍需要持續觀察。

台積公司企業策略發展資深副總經理羅唯仁是在今年7月27日退休，台積電先前提到，公司感謝羅唯仁博士多年來對公司的貢獻，並祝他退休生活愉快。

台積電先前7月已在內部公告，何麗梅資深副總經理轉任企業策略發展組織並持續領導企業永續組織，人力資源組織由陳培宏副總經理擔任主管。當時被外界認為是羅唯仁退休前的接棒安排。

資訊顯示，台積電高階管理層近期已有3名陸續屆齡退休或宣布退休，包含前資深副總瑞克．凱希迪（Rick Cassidy）將於2026年1月退休並已卸任TSMC Arizona Corporation董事長及董事轉任執行顧問，前資深副總經理林錦坤4月退休轉任聯發科（2454）顧問，台積電「研發六騎士」之一前研發副總經理/台積卓越科技院士余振華7月退休等。

根據公開資訊，截至退休前，羅唯仁今年6月自集中市場賣出46張台積電股票，但仍然持有1,348張178股台積電股票，以先前收盤價每股1,145元計算，當時持股市值已達約新台幣15.43億元，若後續持股未賣出，隨台積電股價持續創新天價，身價也水漲船高。

羅唯仁是於2004年加入台積公司，擔任營運組織二副總經理，並於2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。過去21年間，羅唯仁於台積公司致力於為客戶提供更全面及創新的解決方案以面對嚴峻的技術挑戰，帶領團隊取得全球超過1,500項專利，其中包含約1,000項美國專利。

在進入台積電之前，羅唯仁曾任職英特爾（Intel），擔任先進技術發展協理暨CTM廠廠長，負責美國加州聖塔克拉拉郡工廠營運。更早曾在摩托羅拉（Motorola）研發實驗室、全錄（Xerox）微電子中心服務，並於美國大學擔任助理教授，具備豐富的產學與跨國實務經驗。

羅唯仁為國立台灣大學物理系畢業，並於美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士、博士學位。