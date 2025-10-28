毅嘉大馬新廠落成 衝刺營運成長

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

毅嘉（2402）科技28日於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持；今日之啟動儀式係由馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞投資發展局吉打分局局長Puan Nazlizan Abdullah、吉打投資局首席營運官Noor Ikhsan Bin Abdul Aziz、吉打州台灣商會羅濟原會長等眾多嘉賓共同出席，一同見證毅嘉科技集團居林新廠落成啟用。

毅嘉科技集團於馬來西亞檳城投資建廠始於1989年，2024年毅嘉科技為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，擴充馬來西亞廠區以提升毅嘉科技集團位於東南亞的生產製造產能，毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約30,000平方米，

新建廠房共四層樓，廠房總面積超過55,000平方米，全廠區採GBI(Green Building Index)綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，體現了工業4.0的核心原則，並專注於招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過1,000個就業機會。

毅嘉科技居林新廠鎖定車用及光通訊市場需求，2030年的營運目標將可望達到集團總營收規模40%以上的占比，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心；毅嘉科技累積2025年前三季度之合併營業收入金額為新台幣81.24億元，年增16%，合併稅後淨利為新台幣5.67億元，年增達13%，稅後每股盈餘1.86元，整體前三季度的獲利創近年新高，未來毅嘉科技集團也將持續聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，致力為全球客戶提供一站式的全模組解決方案，提供客戶更多元且優質的產品和服務。

毅嘉科技 馬來西亞

