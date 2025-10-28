資拓宏宇布局四大智慧版圖 迎接AI雲端數位轉型商機

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
資拓宏宇吳麗秀董事長（中）、王芝和總經理（右2）與經營團隊合影。圖／資拓宏宇提供
資拓宏宇（6614）28日舉行上市前業績發表會，該公司長期深耕智慧政府、智慧金融、智慧醫療與智慧城市四大業務版圖，並結合AI、雲原生、數據治理及5GAIoT等核心技術，成為推動台灣數位轉型的重要力量。公司不僅是在公部門標案與金融核心系統領域的市占龍頭，更憑藉高技術門檻的專案交付能力與多元產品線布局，持續擴大國內外市場的成長動能。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，在智慧政府領域，資拓宏宇長期承接勞保、國保、戶役政、護照簽證與氣象科技等民生基礎系統，具備公共工程全生命週期資訊系統建置與維運能力。近期更導入AI RAG技術打造智能知識庫，協助政府單位提升法規查詢與行政效率，實際應用涵蓋健保、報稅、選務與跨部門資料整合，是中央行政機關多項重大平台的技術合作夥伴。

智慧金融方面，該公司服務範圍涵蓋核心系統、智能分行、授信管理與海外子行資訊系統，已為全台多家本國銀行及外銀在台據點導入雲地整合與AI知識管理平台。隨著各銀行啟動大型主機應用系統現代化及雲端核心銀行系統轉型，資拓宏宇透過專家及工具協作，協助金融客戶進行大型主機瘦身到中台與微服務，並且因應數位韌性及業務擴充，將核心銀行系統遷移至混合雲，以實現業務的可擴充性及靈活性，大幅提升營運效率與客戶體驗。

資拓宏宇掌握健保第三代醫療費用給付平台、智慧醫院、基層醫療、遠距醫療、長期照護等衛生福利相關的應用系統之規劃、建置及開發能力。持續透過AI、雲端、物聯網等技術，強化三代健保醫療系統、健康存摺、部立醫院及區域醫院等健康相關專案計畫；旗下iSR智慧醫療儀器介接報告系統、iPACS微型化數位醫療影像、iRAS Copilot智能報告排程系統，已成為醫院自動化管理的重要解決方案，並隨人口高齡化需求擴大市場規模。

智慧城市則聚焦智慧交通、防災監控、智慧水情等領域，結合AI影像辨識系統與強化式學習，推出iTMS智慧交通管理系統、iTraView AI影像辨識系統、iSurveillance智慧影像監控系統、淹水預測與防災應變系統等解決方案，協助客戶即時監控並快速反應處理事件。隨著智慧城市治理需求不斷提高，資拓宏宇已成為國內高快速公路、縣市交通管理、鐵道機場營運機構、水利防災等單位建立智慧化資訊整合治理平台之重要夥伴。

在專案交付與技術門檻方面，資拓宏宇擁有超過2,200張包含資訊安全、雲端服務、專案管理及軟體開發等專業證照與56%具十年以上年資的技術團隊，熟悉大型標案規劃、跨系統整合與敏捷開發，具備承作數十億元級長期專案的綜合能力。無論是公部門民生系統、金融高安全性平台或醫療長期維運項目，均具備高技術門檻及深度領域知識的產業特性，有效鞏固公司在高信任度市場的領導地位。

產品與技術布局上，公司則持續推進自主研發，包括智能客服iNana、生成式AI平台iNana RAG、企業整合平台DigiMesh、資拓宏宇診所雲、資拓宏宇永續雲及TCFD平台，並將生成式AI應用至金融、醫療與政府知識庫。雲原生SaaS服務成為新成長動能，以訂閱模式及長期合作架構將打造公司第二成長曲線。

資拓宏宇的主要客戶涵蓋行政院所屬中央二級機關、縣市政府、銀行、國營企業、部立醫院及區域醫院、交通及水利單位，合作模式以大型系統建置、長期維運與顧問規劃為主。

吳麗秀表示，隨著在台灣市場站穩腳步後，公司也持續擴張海外市場；目前已協助銀行前進美、日、澳、新、馬等十個國家，也提供智慧城市解決方案至史瓦帝尼、巴拉圭、菲律賓、瓜地馬拉等國，未來也將持續憑藉在資訊系統上的整合能力與經驗，搭配AI及雲端，為海內外客戶提供更完整且高效的服務。

AI 雲端服務

