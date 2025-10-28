和碩投資7億元 高雄成立數位轉型研訓基地、鎖定AI算力中心

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／高雄即時報導
左至右為和碩共同執行長鄭光志、董事長童子賢及高雄市長陳其邁。記者吳凱中／攝影
和碩（4938）28日宣布高雄亞灣數位轉型研訓基地開幕，規劃為四大中心，分別為南部研發中心、AI算力中心、智慧製造共創中心及培訓暨成果展示中心，和碩董事長童子賢表示，和碩預計三年內投入約7億元於亞灣設立第二研發中心，聚焦南部產業AI化與智慧製造升級需求，同步推進5G與自動化應用技術的研發。

和碩長期深耕智慧製造與AIoT領域，此次於高雄成立亞灣數位轉型研訓基地，不僅是企業升級轉型的重要節點，更是落實「人才南向」的具體行動。基地以「數位轉型 × 人才培育 × 產業共創」為核心，規劃四大中心，期盼成為引領台灣數位轉型的重要基地。

一、南部研發中心：打造和碩台灣第二研發中心，整合南部人才與產業鏈資源，建構集團技術創新與研發協同的核心基地；二、AI算力中心：結合PEGAAi與數據分析能力，協助南部業者提升AI模型效能，加速Edge AI與AI Agent應用落地，推動智慧製造升級。

三、智慧製造共創中心：建置AI、5G與自動化整合實證場域，促進南部新創企業與產業鏈協作，加速智慧製造創新應用推進，提升區域產業競爭力；四、培訓暨成果展示中心：以「研發人才培訓基地」為定位，規劃相關專業培訓課程與成果展示，促進產學研交流與技術分享。

童子賢表示，和碩近年積極強化在台研發能量，預計三年內投入約七億元於亞灣設立第二研發中心，並與高雄科技大學合作培訓專業人才，聚焦南部產業AI化與智慧製造升級需求，同步推進5G與自動化應用技術的研發，和碩將結合數據分析與AI技術，協助企業加速智慧轉型，打造兼具研發、實證、培訓與應用展示功能的創新基地。同時，和碩也將以高雄為據點，深化東南亞市場，推動研發成果輸出，打造亞洲智慧製造品牌新典範。

經濟部次長何晉滄表示，為落實「均衡台灣」政策，經濟部自110年起， 透過亞灣方案與高雄市政府攜手合作，共計投入新台幣145億元的政策資源，促進5G、AI、IoT等高科技產業南向發展，共同打造高雄亞灣成為國際智慧科技研發聚落，促進南北產業平衡發展。目前促成了共計28家資通訊大廠落地投入研發，帶動在地投資313億元，培育AI相關科技人才6,032人次，並創造產值提升636億元，成功推動亞灣以及高雄產業的轉型與發展。

高雄市長陳其邁表示，高雄擁有深厚的工業基礎，也不斷地積極推動智慧科技及淨零雙軸轉型，自去(113)年起和碩就積極與市府洽談進駐事宜，最終選定亞灣設置研訓基地，這不僅是企業投資，更是看好高雄產業升級、人才扎根與智慧城市發展。和碩長期在通訊、消費電子與AIoT等領域深耕，不只是把製造做到極致，更把系統與軟硬整合做出深度，累積一套將智慧製造真正「跑起來」的能力，亞灣研訓基地也將是和碩在高雄重要的新南向發展營運據點。

和碩第六事業群總經理馮震宇帶領進行亞灣數位轉型研訓基地導覽，聚焦AI、5G及自動化技術應用展示。現場將展出和碩一系列5G通訊產品，包括低功耗5G RedCap攝影機與現場演示智慧安防應用；AI領域則以PEGAVERSE JEDI展示AI自我修正機制，呈現虛實整合與AI Agent人性化互動；自動化部分則展演板階AI SOP監控系統、智能外觀檢測機、智能無序堆疊抓取機與智慧力覺組裝機，展現和碩在AI應用領域與智慧製造的深厚實力。

AI 和碩 5G 經濟部 童子賢 陳其邁

