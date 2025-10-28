輝達下單三星、特斯拉力捧 美企想牽制台積電？童子賢：領先地位不變

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢認為三星目前對台積電不是威脅，但美國想扶植三星確實是產業猜測的可能之一。記者黃義書／攝影

地緣政治效應持續發酵，台積電（2330）亞利桑那州半導體廠雖已量產，但今年除輝達（NVIDIA）宣布將三星代工納入XPU與客製化CPU合作夥伴，特斯拉A15自研晶片除台積電，也下單三星德州廠，採雙代工模式，更先進A16晶片預告下單三星2奈米廠，引發市場關注台積電宿敵三星是否再次壯大威脅台積電。

三星代工業務近期屢傳突破，包括打入輝達合作夥伴，又獲得特斯拉AI晶片訂單，創辦人馬斯克甚至被外電報導，猛誇三星德州廠技術略微領先台積電亞利桑納廠，引發市場揣測美國科技巨頭有意扶植三星可能。

對此，和碩（4938）董事長童子賢指出，「美國可能想扶植三星」是半導體產業熱門發展下，市場諸多猜測的其中一個可能，不過他認為，台積電現在的兩奈米到三奈米製程，仍領先三星跟英特爾，故現在美國客戶下單三星是否會威脅台灣半導體產業，目前危機還不存在，英特爾跟三星現階段目標不是威脅台積電，而是追上台積電的車尾燈。

而台灣電子業大舉赴美設廠後，正積極做全球供應鏈重新布局，未來新產業結構發展，台灣該如何強化競爭供應鏈競爭力？他表示，目前全世界在AI領域，以美國最有實力投入資金，其次是中國大陸，這衛星定位系統建置實力相仿，如同目前全世界有四大衛星通訊體系，包括美國的GPS，中國的北斗系統，歐洲的伽利略及俄羅斯的GLONASS系統，而連富裕如日本，都沒辦法獨立供養一套全球定位系統。

他表示，由此可以看得出美國跟中國大陸在這一波新的科技，也就是AI領域，是相對擁有較龐大的資金跟人才可以進行研究發展的國家。而台灣AI的合作對象目前是美國，在台廠紛紛在美國市場設廠後，未來台灣AI的產業供應鏈的定位也將是民主供應鏈一員。

他解釋，未來全世界有能力建構大型語言模型結構的國家，跟建構衛星定位系統能力國家一樣，只有少數國家，尤其是台灣扮演全球科技供應鏈的一環，尤其是以美國科技業為主的供應鏈的一環，目前不需要擔心競爭力問題。

他表示，韓國跟日本，雖過去從零組件、晶片、系統、被動元件的發展，過去曾經跟台灣一度有些相像，但美國當前主要的AI發展技術後半段落地幾乎都是仰賴台灣半導體，從散熱片、板卡到機櫃系統，所以這波產能遷移後，供應鏈的競爭力不變，目前幾乎是台灣內部相互競爭，反而在外部沒有日韓來競爭的問題，但他提醒，台灣反而要關心的是美國跟大陸在各領域的技術競賽。

他指出，台灣目前扮演美國這個AI開創者的上下游供應鏈關係一部分，目前大語言模型的新創跟原創以美國為主導，2015~2017年Google發表AI新演算法論文，OpenAI拿來發展GPT模型，Google現在也有Gemini模型，目前美國擁有大型語言模型不超過10個。

大陸雖一開始是模仿方式打造大語言模型，但現在發展到擁有自己特色的速度非常快，但相信在台灣供應鏈協助下，由於台積電的先進製程仍然遙遙領先華為及中芯半導體，目前看來由日韓台共同建構的民主供應鏈，從晶片到大語言模型開發並沒有受到考驗，因為美國AI系統跟中國大陸AI體系目前是切割開來的。

和碩聯合科技董事長童子賢。記者黃義書／攝影

台積電 美國 三星 半導體 和碩 特斯拉 英特爾 輝達 童子賢

