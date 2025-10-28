英業達旗下英華達擬在越南擴廠 估2026年下半年投產
代工廠英業達今天表示，子公司英華達擬在越南自地委建興建廠房，預計生產智慧手持裝置類別產品，推估最快2026年下半年完工投產。
英業達發布重大訊息公告，英華達董事會決議對Inventec Technology （Vietnam）Company Limited現金增資6000萬美元（約新台幣18.3億元），目的為長期股權投資。
英業達進一步指出，Inventec Technology（Vietnam）Company Limited為擴展業務需要，擬自地委建興建廠房，廠房及附屬設備工程總預算不超過5622萬美元。
