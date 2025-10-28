致伸法說會／第3季自結 EPS 1.55元 泰廠產能比年底將升至近三成

致伸（4915）28日召開法人說明會，公布上季營運成果，致伸第3季毛利率17%，季減0.4個百分點、年減0.1個百分點。營利率4.9%，年減0.3個百分點。第3季稅後淨利7.12億元，每股純益（EPS）1.55元。

致伸累前三季營收452億元，年增0.5%。前三季毛利率為17.2%，年增0.4個百分點，營利率達4.9%，年增持平。前三季歸屬於母公司業主淨利21.9億元，每股純益（EPS）4.76元。

在產品應用別方面，2025年第3季資訊產品比重47%，智慧生活產品22%和車用/智慧物聯（AIoT）為31%。致伸持續優化產品組合，車用/智慧物聯（AIoT）產品比重逐年攀升，帶動毛利率結構改善，強化公司中長期的成長動能。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第3季整體營運表現穩健，車用/智慧受惠於AIoT出貨動能增溫及新專案貢獻，年增27.5%，資訊相關產品表現持穩，雖毛利率略受匯率與產品組合影響，第3季仍維持高毛利表現，展現公司在總經不確定環境下的韌性與穩健經營能力。

展望本季，致伸表示，全球經濟與地緣政治仍充滿不確定性，公司憑藉多元產品布局，強化 AIoT、公共安全及車載應用等高附加價值領域。同時深化多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）的技術布局，整合視覺、聽覺與觸覺三大核心感測能力，擴大智慧應用場景，如AI智慧監控及工業檢測，為客戶提供更具智慧化與差異化的整合方案，展現公司在 AI 感測領域的技術實力與整合優勢。此外，公司將持續優化生產布局與供應鏈韌性，泰國廠產能占比將於年底提升至近三成。