快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

亞馬遜大裁員…人少一樣好辦事？ AI帶動大企業掀減員潮

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
美國電商巨擘亞馬遜計畫自28日起裁員高達3萬名企業員工，這相當於亞馬遜約35萬名企業員工的1成，將是2022年底以來規模最大的一次裁員。路透
美國電商巨擘亞馬遜計畫自28日起裁員高達3萬名企業員工，這相當於亞馬遜約35萬名企業員工的1成，將是2022年底以來規模最大的一次裁員。路透

亞馬遜（Amazon）將裁撤達10%白領員工。企業正興起遇缺不補或減員潮，盼AI能擔大任。有人指這能精簡營運並加快決策流程，但也有人指這不利培養未來領導人才，未必是好事。

亞馬遜計劃最快28日起裁員多達3萬人，約占公司白領人員10%，裁員涵蓋人力資源、雲端運算與廣告等多個部門。這是自2022年以來規模最大的一輪裁員，部分原因是讓新冠疫情期間過度擴編的人事校正回歸，同時也是因導入人工智慧（AI）所做的調整。

華爾街日報指出，亞馬遜的裁員時值美國大型企業當前普遍尋求減員或放緩員工數增長。除AI興起外，物價上漲、勞動市場緊縮及總統川普貿易戰起伏，讓企業經營者紛尋「縮減開支但不影響成長」良方。

美國的資方愈發覺得，可以在不損害業務下，維持現有員額或進一步縮編。資方底氣部分源於相信AI能承擔部分工作並自動化更多流程；也有不少公司是覺經濟環境前景不明而採觀望。

跨國科技公司Intuit在前一會計年度的營收成長16%，但員工數並未增加。公司表示有做人力配置調整，但大致遇缺不補；連鎖零售商達吉特（Target）也削減約8% 公司人員，以精簡營運並加快決策流程。

摩根大通（JPMorgan Chase）的財務長近日告訴投資人，他們現在「強烈傾向避免膝反射式增加人手」；航太與軍工企業RTX表示，即使沒有增加員工，銷售額仍然上升。

高盛集團本月發給員工備忘錄，表示公司「將在年底前限制員工數增長」，裁減一些能以AI提高效率的職位；美國民企裡雇工最多的零售巨頭沃爾瑪（Walmart）也表示，即使未來3年銷售持續成長，公司仍打算維持人力規模不變。

短期租屋線上平台Airbnb執行長奇斯基（BrianChesky）說：「當員工生產力提升時，就不需要再僱更多人。我看到許多公司都已預先凍結人事，預期能用更少員工完成更多工作。」Airbnb目前約有7000名員工，奇斯基說他預期明年員工數大致不變，希望AI協助下讓現有員額就能完成更多工作。

企業避免增聘人手的同時反映出經營高層對「AI投資回報」的重視。市場情報網站AlphaSense分析，企業財報會議上關於「投資報酬率（ROI）」與「AI投資」的提及次數顯著上升。

有些雇主甚至認為，人少反而能讓營運更順暢。臉書（Facebook）母公司Meta上週宣布AI部門裁撤600個職位，一些主管覺得這能讓組織扁平化、作業更流暢；近期幾週內，從電動卡車製造商Rivian到有線與寬頻供應商Charter Communications也都陸續宣布裁員。

當前職場招聘普遍轉趨保守的趨勢，除讓求職者倍感挫折，在職員工也會因難有升遷或轉換新職位而感喪志。

許多大型企業的人資主管表示，隨科技承擔更多工作，要準確預測未來需要多少員工變得愈來愈難。

一些經濟學者與企業主管警告，企業減員的風險仍不容輕忽，包括加重現有員工負擔乃至削弱培養未來領導人才。牛津經濟公司（Oxford Economics）資深美國經濟學家馬丁（Matthew Martin）說：「這就像雙面刃。你想現在控制人事成本，但也不能不顧未來發展。」

延伸閱讀

亞馬遜傳出今起展開歷來最大規模裁員 人數多達3萬人

美國加強出口管制 應用材料為精簡營運裁員4%

美零售巨擘Target啟動10年來最大重整：裁員1,000人、削減800職缺

1杯咖啡比牛丼貴…星巴克營收衰退關店裁員 3因素陷認同危機

相關新聞

輝達下單三星、特斯拉力捧 美企想牽制台積電？童子賢：領先地位不變

地緣政治效應持續發酵，台積電（2330）亞利桑那州半導體廠雖已量產，但今年除輝達（NVIDIA）宣布將三星代工納入XPU...

英業達旗下英華達擬在越南擴廠 估2026年下半年投產

代工廠英業達今天表示，子公司英華達擬在越南自地委建興建廠房，預計生產智慧手持裝置類別產品，推估最快2026年下半年完工投...

亞馬遜大裁員…人少一樣好辦事？ AI帶動大企業掀減員潮

亞馬遜（Amazon）將裁撤達10%白領員工。企業正興起遇缺不補或減員潮，盼AI能擔大任。有人指這能精簡營運並加快決策流...

今年光電和儲能雖放緩 業者看好AI電力需求推升明後年大爆發

台灣再生能源產業在近二年進入關鍵盤整期，雖然光電與儲能市場出現成長放緩現象，但從經濟部最新公布的能源白皮書來看，政府至2...

聚焦量子科技 工研院舉辦「眺望2026產業發展趨勢」研討會

工研院「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇上午在台大醫院國際會議中心舉行，活動以「無限量：量子百年創新紀元」專刊發...

Google擬重啟美國核電廠 為AI基礎設施供電

科技巨頭Google（谷歌）今天宣布一項計畫，將重啟位於美國愛荷華州的核能發電廠，好為該公司不斷擴張的人工智慧（AI）基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。