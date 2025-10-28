亞馬遜大裁員…人少一樣好辦事？ AI帶動大企業掀減員潮

亞馬遜（Amazon）將裁撤達10%白領員工。企業正興起遇缺不補或減員潮，盼AI能擔大任。有人指這能精簡營運並加快決策流程，但也有人指這不利培養未來領導人才，未必是好事。

亞馬遜計劃最快28日起裁員多達3萬人，約占公司白領人員10%，裁員涵蓋人力資源、雲端運算與廣告等多個部門。這是自2022年以來規模最大的一輪裁員，部分原因是讓新冠疫情期間過度擴編的人事校正回歸，同時也是因導入人工智慧（AI）所做的調整。

華爾街日報指出，亞馬遜的裁員時值美國大型企業當前普遍尋求減員或放緩員工數增長。除AI興起外，物價上漲、勞動市場緊縮及總統川普貿易戰起伏，讓企業經營者紛尋「縮減開支但不影響成長」良方。

美國的資方愈發覺得，可以在不損害業務下，維持現有員額或進一步縮編。資方底氣部分源於相信AI能承擔部分工作並自動化更多流程；也有不少公司是覺經濟環境前景不明而採觀望。

跨國科技公司Intuit在前一會計年度的營收成長16%，但員工數並未增加。公司表示有做人力配置調整，但大致遇缺不補；連鎖零售商達吉特（Target）也削減約8% 公司人員，以精簡營運並加快決策流程。

摩根大通（JPMorgan Chase）的財務長近日告訴投資人，他們現在「強烈傾向避免膝反射式增加人手」；航太與軍工企業RTX表示，即使沒有增加員工，銷售額仍然上升。

高盛集團本月發給員工備忘錄，表示公司「將在年底前限制員工數增長」，裁減一些能以AI提高效率的職位；美國民企裡雇工最多的零售巨頭沃爾瑪（Walmart）也表示，即使未來3年銷售持續成長，公司仍打算維持人力規模不變。

短期租屋線上平台Airbnb執行長奇斯基（BrianChesky）說：「當員工生產力提升時，就不需要再僱更多人。我看到許多公司都已預先凍結人事，預期能用更少員工完成更多工作。」Airbnb目前約有7000名員工，奇斯基說他預期明年員工數大致不變，希望AI協助下讓現有員額就能完成更多工作。

企業避免增聘人手的同時反映出經營高層對「AI投資回報」的重視。市場情報網站AlphaSense分析，企業財報會議上關於「投資報酬率（ROI）」與「AI投資」的提及次數顯著上升。

有些雇主甚至認為，人少反而能讓營運更順暢。臉書（Facebook）母公司Meta上週宣布AI部門裁撤600個職位，一些主管覺得這能讓組織扁平化、作業更流暢；近期幾週內，從電動卡車製造商Rivian到有線與寬頻供應商Charter Communications也都陸續宣布裁員。

當前職場招聘普遍轉趨保守的趨勢，除讓求職者倍感挫折，在職員工也會因難有升遷或轉換新職位而感喪志。

許多大型企業的人資主管表示，隨科技承擔更多工作，要準確預測未來需要多少員工變得愈來愈難。

一些經濟學者與企業主管警告，企業減員的風險仍不容輕忽，包括加重現有員工負擔乃至削弱培養未來領導人才。牛津經濟公司（Oxford Economics）資深美國經濟學家馬丁（Matthew Martin）說：「這就像雙面刃。你想現在控制人事成本，但也不能不顧未來發展。」